In Arabia Saudita sette attivisti per i diritti delle donne sono stati arrestati

Formula E senza confini : la prossima stagione parte dall'Arabia Saudita : Anche il maggior produttore di petrolio al mondo, l'Arabia Saudita . Che il prossimo dicembre ospiterà sulle strade della capitale, Riyadh, il primo round della quinta stagione , nonché il debutto ...

Formula E - La nuova stagione inizierà in Arabia Saudita : La stagione 2018/2019 della Formula E prenderà il via il prossimo dicembre. La prima gara della nuova era della categoria 100% elettrica si correrà sullinedito circuito di Riyadh, capitale dellArabia Saudita. Lo ha annunciato oggi il ceo della categoria, Alejandro Agag, e le più alte cariche dello General Sports Authority e della Saudi Arabian Motor Federation. Una categoria tutta nuova. Assistere a una gara di Formula E il prossimo anno ...

Arabia Saudita - arbitro Al-Mirdasi radiato per corruzione : addio Mondiali : ROMA - Fahad Al-Mirdasi, arbitro dell'Arabia Saudita fra i 36 selezionati per i prossimi Mondiali , l'ha davvero combinata grossa. Il fischietto Saudita, infatti, è stato radiato a vita dalla ...

Il silenzio dell'Arabia Saudita su Gaza : Milano. Le condanne sono arrivate in varie forme e con intensità diversa da tutto il mondo: Turchia e Sudafrica hanno richiamato i loro ambasciatori, il Belgio ha convocato quello israeliano per lamentarsi dell’uso eccessivo della forza. Lunedì oltre 60 palestinesi sono stati uccisi dall’esercito is

Arabia Saudita : Roberto Cavalli firmerà le residenze di lusso Mirabilia : Ferraris fa notare come la griffe abbia alle spalle 10 anni di esperienza nel mondo dell'arredo e della casa, sottolineando l'affinità con la controparte araba: 'Abbiamo la stessa idea di resort ...

Mondiali : sotto inchiesta arbitro dell’Arabia Saudita : L’arbitro Saudita Fahad Al Mirdasi, tra i convocati per la prossima Coppa del Mondo che si giocherà in Russia, è stato posto sotto inchiesta dalla Federcalcio del suo Paese. Nel frattempo il 32enne fischietto è stato rimosso dalla finale della King’s Cup. Lo ha reso noto la Federazione Saudita via twitter, mentre la Fifa ha fatto sapere che “la questione è inerente il calcio Saudita”, “rifiutando di offrire ...

Italia - in vendita i biglietti per l’amichevole contro l’Arabia Saudita : Gli azzurri affronteranno gli arabi per la prima volta nella storia a San Gallo, in Svizzera L'articolo Italia, in vendita i biglietti per l’amichevole contro l’Arabia Saudita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La guerra dimenticata in Yemen : video di bombe dell’Arabia Saudita su civili e soccorritori : Un doppio attacco aereo della coalizione guidata dall'Arabia Saudita in un quartiere affollato della capitale dello Yemen ha ucciso 6 civili, tra cui un bambino. I feriti sono decine e il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare. In oltre tre anni di guerra sono morte almeno 10mila persone e il Paese affronta una crisi umanitaria spaventosa.Continua a leggere

Arabia Saudita : 30 mila donne pronte alla patente di guida : Sono già pronte per lo storico appuntamento del primo esame di guida della storia le donne dell’Arabia Saudita. Il 26 settembre 2017 quando il re Mohammed bin Salman emanò il nuovo decreto che apriva loro l'accesso al...

In Arabia Saudita le donne potranno guidare i taxi : Una vera e propria rivoluzione culturale voluta da Re Mohammed bin Salman. Il 26 settembre è arrivato il decreto per

Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale : manca solo la firma. Esordio il 28 maggio contro l’Arabia Saudita : Roberto Mancini è a un passo dalla panchina dell’Italia. L’allenatore dello Zenit San Pietroburgo ha incontrato lunedì a Roma i vertici della Figc. L’accordo c’è, manca solo la firma sul contratto e l’ufficializzazione del nuovo commissario tecnico. Questione di giorni. Il tempo di giocare le ultime giornate del campionato russo, che terminerà il 13 maggio, e rescindere il contratto con il club, al quale è legato ...

Ct Italia - Mancini a un passo : a breve la firma - esordio il 28 con l'Arabia Saudita : ALLE FIRME - Nelle prossime settimane , probabilmente già tra domenica e lunedì, come riporta La Gazzetta dello Sport , le parti si rivedranno, per chiudere l'intesa e arrivare alle firme , alla ...