Imprese : Moneygram premia imprenditori immigrati il 31 maggio : Roma, 19 mag. (AdnKronos) – Moneygram , società multinazionale specializzata nelle attività di money transfer, presenta la decima edizione del Moneygram Awards, il premio dedicato agli imprenditori immigrati in Italia che si sono distinti nella gestione della propria impresa. L’evento si terrà a Roma il 31 maggio e nel corso degli anni ha visto la partecipazione di circa 1300 aziende che hanno rappresentato oltre 40 Paesi, con una ...

Imprese : Moneygram premia imprenditori immigrati il 31 maggio (2) : (AdnKronos) – In Italia, secondo i dati della Fondazione Leone Moressa, nel 2016 si contano oltre 570.000 Imprese gestite da immigrati (9,4% del totale), in grado di produrre più di 100 miliardi di euro di valore aggiunto (6,9% del PIL). Inoltre, nel quinquennio 2011 – 2016, si registra un incremento di circa il 22% del numero complessivo di Imprese gestite da imprenditori stranieri.‘Con il Moneygram Awards non ci fermiamo solo ...