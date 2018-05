Imprese : Moneygram premia imprenditori immigrati il 31 maggio (2) : (AdnKronos) – In Italia, secondo i dati della Fondazione Leone Moressa, nel 2016 si contano oltre 570.000 Imprese gestite da immigrati (9,4% del totale), in grado di produrre più di 100 miliardi di euro di valore aggiunto (6,9% del PIL). Inoltre, nel quinquennio 2011 – 2016, si registra un incremento di circa il 22% del numero complessivo di Imprese gestite da imprenditori stranieri.‘Con il Moneygram Awards non ci fermiamo solo ...