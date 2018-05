Impresa Parma | dalla D alla A in tre anni

Blastingnews

(Di sabato 19 maggio 2018) 3e iltornano in Serie A dopo tre. Archiviato il fallimento del 2015, una nuova societa' è partitaSerie D, il quarto livello del calcio italiano, avviando una straordinaria scalata. Una promozione dietro l'altra: l'anno scorso il salto in B, dopo i play off in Lega Pro, quest'anno la conquista della massima serie nazionale. Un successo fortemente voluto in una piazza che può vantare un passato importante anche in ambito europeo: una Coppa delle coppe nel 1993, una Supercoppa Uefa nel 1994 e due Coppe Uefa nel 1995 e nel 1999. In bacheca anche tre Coppe Italia datate 1992, 1999 e 2002, nonché una Supercoppa italiana nel 1999. Complessivamente ventiquattro le partecipazioni al campionato di Serie A. Ceravolo e Ciciretti firmano il successo in terra ligure Il salto in A VIDEO arriva al termine dell'ultima di campionato. Ilbatte a ...