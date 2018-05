Ilva | nel contratto prevista la chiusura Calenda | riaprire le trattative

L'ennesimo incidente mortale sul lavoro nella Taranto dell'Ilva. Tensione fortissima nella città : Un operario di una ditta appaltatrice dell'Ilva è stato travolto da un cavo che stava tentando di ancorare nel porto mercantile. Proclamato uno sciopero di 24 ore per la sicurezza sul lavoro -

Ilva - Emiliano : "Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda"

Ilva - sciopero nell’acciaieria di Taranto : produzione ferma. “Assenza totale di manutenzione - garantire la sicurezza” : Lo sciopero degli operai blocca lo stabilimento Ilva di Taranto. “Registriamo la fermata totale delle acciaierie”, hanno annunciato i coordinatori di fabbrica e le rappresentante di Fim, Fiom e Uilm commentando lo sciopero di 24 ore che si svolge da lunedì mattina per richiamare l’attenzione sulle problematiche della sicurezza legate ai mancati interventi di manutenzione. Anche se è scontro con l’azienda sulla percentuale ...

Ilva - Fim-Cisl : posizioni distanti ma ora si entra nel merito : Roma, 4 apr. , askanews, Al tavolo di trattativa sull'Ilva le posizioni tra i sindacati e l'acquirente Am Investco sono ancora 'distanti' ma si sta cominciando a 'entrare nel merito'. Lo afferma il ...

Ilva : Ugl - entrati nel merito ma distanze ancora ampie : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “La notizia positiva è che dopo tanti mesi siamo riusciti ad entrare nel merito, ma restano ancora ampie le distanze con Arcelor Mittal”. Ad affermarlo in una nota è il segretario generale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, al termine del lungo incontro odierno al Mise con Arcelor Mittal sulla cessione dell’Ilva, augurandosi che “nel prossimo incontro dell’11 aprile ...

I giorni di vento a Taranto - quando nella città dell'Ilva tutto cambia : In Italia c'è una città dove i bambini non possono uscire a giocare. Non solo perché glielo vietano le mamme, o perché non ci sono parchi giochi, ma anche per un'ordinanza del sindaco che nei giorni di vento impone la chiusura delle scuole: troppo pericoloso a causa dell'inquinamento ambientale. Accade a Taranto, sud del Paese, la città dei due mari e di una fabbrica: l'Ilva, la più grande acciaieria ...