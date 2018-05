ILVA Lo Stato che ha prodotto questa situazione ed è lo Stato che se ne deve far carico

Taranto - morto un operaio di una ditta in appalto dell'ILVA. L'uomo è stato travolto da una fune : Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast dell'appalto Ilva, Angelo Fuggiano, di 28 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal Siderurgico.Secondo fonti sindacali, durante il cambio funi per la macchina scaricatrice DM 6, un cavo sarebbe saltato durante la fase di ancoraggio della parte finale travolgendo il lavoratore.Vani sono risultati i ...

ILVA - "NO" DEI SINDACATI ALLA PROPOSTA DI CALENDA : TRATTATIVA INTERROTTA/ "Il Mise è stato delegittimato" : ILVA, "No" dei SINDACATI a PROPOSTA del governo, Carlo CALENDA: "Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la pALLA al nuovo governo

Emiliano contestato : il gas di Tap per ILVA. IL VIDEO : Nel resto del mondo il gas lo cercano e lo ottengono. La Regione Puglia desidera realizzare quel gasdotto. Se saremo in grado di spostarlo in una zona meno pericolosa, questo consentirà di ottenere ...

