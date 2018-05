Il royal wedding visto con gli occhi di Charlotte

Harry e Meghan Vs William e Kate : due royal wedding a confronto : Una celebrazione che è stata a suo modo anche una rivoluzione. Sposa canadese (non di sangue blu, e già divorziata), reverendo di colore, sermone con citazioni d’avanguardia (Facebook, Martin Luther King, Instagram), cori gospel con tanto di Stand Bye Me eseguita in Chiesa. Tutto si può dire tranne che il matrimonio di Harry e Meghan non sia stato una gran bella festa. Sposi bellissimi, emozionati e sorridenti. Invitati partecipi e commossi. ...

Kate Middleton/ Look di Alexandra McQueen : è davvero amica di Meghan Markle? (royal Wedding) : Kate Middleton, la moglie del Principe William torna in pubblico dopo la nascita del terzogenito. C'è grande attesa per scoprire come sarà il suo vestito per la cerimonia. (Royal Wedding)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:40:00 GMT)

Giro d’Italia – royal wedding : doppietta britannica sullo Zoncolan : Froome vince la tappa - Yates è sempre più rosa. Ecco la nuova classifica : Giro d’Italia, Chris Froome vince la sua prima tappa in Italia sul terribile Zoncolan. Vola la maglia rosa Simon Yates che ha superato a pieni voti anche l’ultimo esame Nel giorno del Royal Wedding tra il Principe Harry e la bellissima Meghan Markle, anche il Giro d’Italia celebra la Gran Bretagna con una doppietta storica sull’infernale Zoncolan. Nella salita più dura d’Europa, Chris Froome ha vinto la sua prima ...

royal wedding - Kate molto defilata 'tiene a bada' i paggetti : defilata, quasi invisibile, al matrimonio di Harry e Meghan, Kate Middleton ha avuto il compito di tenere a bada i dieci paggetti che hanno accompagnato la sposa , tra i quali i suoi due figli George ...

royal wedding - la fotogallery degli abiti scelti : Indietro 19 maggio 2018 2018-05-19T17:28:25+00:00 ROMA – Il Royal Wedding ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. E i commenti sugli abiti non sono mancati. Ecco una fotogallery con gli outfit scelti dai partecipanti al matrimonio di Harry e Meghan. Sposo e sposa compresi. Fonte: Dire.it L'articolo Royal Wedding, la fotogallery degli abiti scelti proviene da NewsGo.

Harry e Meghan Markle - Matrimonio video del bacio/ Live : milioni di persone davanti alla tv (royal Wedding) : Verissimo, Harry Windsor e Meghan Markle il Matrimonio reale: Silvia Toffanin racconta tutte le emozioni del Royal Wedding. Tutti gli orari dell'evento dell'anno.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:15:00 GMT)

Perché il royal wedding è stato un matrimonio «Black Panther» : Diciamoci la verità: non se lo aspettava nessuno. Tutti a pensare che in fondo, povera Meghan, che cosa vuoi che possa fare da sola? Andare contro secoli di tradizione? E invece. La cerimonia con la quale il Principe Harry ha sposato la (ex) attrice Meghan Markle è stata tutto tranne che tradizionale. Soprattutto è stata un omaggio alle origini afroamericane della sposa, figlia di un uomo bianco e di una donna nera, da sempre orgogliosa del suo ...

“Sentito?”. Il microfono tradisce Harry : la frase ‘rubata’ al royal wedding rimbomba in diretta. Cosa ha detto il principe a Meghan Markle : Harry e Meghan Markle sono marito e moglie. Il principe e l’attrice americana hanno detto il loro “sì” davanti all’Arcivescovo di Canterbury, tra sorrisi, lacrime e tanta commozione. Milioni di persone in tutto il mondo hanno seguito in diretta le nozze reali di Harry e Meghan, da poche ore nominati da Elisabetta II duca e duchessa di Sussex. Dopo aver trascorso la notte nello stesso hotel, Meghan è arrivata a Windsor accompagnata dalla ...

royal wedding : ecco la torta di Meghan e Harry : Kensington Palace ha rilasciato la prima immagine della torta nuziale di Meghan Markle e del Principe Harry . Il Royal Wedding prevede infatti una conclusione molto speciale, almeno per quanto ...

“Che scivolone!” royal wedding - Victoria Beckham è la più criticata. Guardatela bene… : Che bellezza il Royal wedding. E che bellezze! Prima tra tutte la sposa, Meghan Markle, che ha davvero lasciato tutti senza parole con l’abito di Waight Keller, direttore artistico di Givenchy. Una scelta a sorpresa, questa, perché la Keller non era mai stata citata tra i possibili designer. L’abito, in ogni caso, è piaciuto: semplice, classico, senza pizzo ma con scollo a barchetta e un lunghissimo velo decorato, ricamato a ...

Michael Curry - chi è il vescovo del royal Wedding/ Video - sermone sull'amore : “È l'unica via - la fonte è Dio” : Americano, di colore, il reverendo Michael Curry capo della Chiesa Episcopale ha tenuto un sermone memorabile al matrimonio di Harry e Meghan ecco cosa ha detto(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:52:00 GMT)

Harry e Meghan si sono sposati - migliaia in festa per il royal Wedding : ... mano nella mano e visibilmente emozionati, si sono uniti in matrimonio nella Cappella di San Giorgio del castello di Windsor, sotto gli occhi del mondo intero e fra la gioia del pubblico. Harry, 33 ...

L’abito da sposa di Meghan Markle è Givenchy : Kensington Palace svela i segreti del vestito del royal wedding : Quando ha fatto il suo ingresso nella St. George Chapel, Meghan Markle ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti: l'abito da lei scelto per le nozze con il Principe Harry, celebratesi sabato 19 maggio a Londra, ha stupito tutti per la sua semplicità e al contempo eleganza. Disegnato da Clare Waight Keller, che lo scorso anno è diventata la prima direttrice creativa donna di Givenchy, l'abito è stato tenuto top secret per mesi, prima che ...

royal wedding : parla il padre di Meghan : Il padre di Meghan Markle ha voluto rilasciare immediatamente delle dichiarazioni, alla fine del Royal Wedding con il Principe Harry . Mentre le immagini dell'ex attrice in abito da sposa hanno fatto ...