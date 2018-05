Il ricordo di don Gianolio | fondatore dell' Apro di Alba | scopito su una stele

Cuneo. Panchina Rossa in ricordo delle donne che non ci sono più : Sabato 14 aprile cerimonia di inaugurazione della Panchina adottata dalla Società San Vincenzo de Paoli e dalla Parrocchia del Sacro

Atalanta - contro l'Udinese maglia speciale nel ricordo di Emiliano Mondonico : Il mondo del calcio è in lutto per Emilano Mondonico, scomparso giovedì mattina dopo una battaglia con il cancro durata sette anni. In tutti gli stadi di Serie A verrà osservato un minuto di silenzio ...

Mondonico - il ricordo di Allegri : ANSA, - TORINO, 30 MAR - "Emiliano Mondonico è stato un uomo che ha dato l'esempio, un uomo che ha vissuto il calcio con grande passione e con grande semplicità". Il tecnico della Juventus, ...

Mondonico - da Annoni a Lentini il ricordo dei suoi ex giocatori al Torino : Gigi Lentini, indimenticabile ala destra per cui Mondonico è stato più di un allenatore, su Facebook ha scritto: 'Tutto il mondo sa che sei stato importante per me, ma solo io so il legame che c'è ...

Uomini e Donne / Anticipazioni - Gemma Galgani e il ricordo commosso di Fabrizio Frizzi (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Sempre più critiche per Sossio Aruta: il pubblico non perdona il suo comportamento in studio con le dame. Presto l'addio?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - il ricordo di Valeria : 'Mi donò il midollo osseo' - : Nel 2000 Valeria Favorito, malata di leucemia, ricevette una donazione anonima che le salvò la vita: era del popolare presentatore scomparso il 26 marzo . La ragazza scoprì qualche anno dopo l'...

Fabrizio Frizzi - il ricordo di Valeria : "Mi donò il midollo osseo" : Fabrizio Frizzi, il ricordo di Valeria: "Mi donò il midollo osseo" Nel 2000 Valeria Favorito, malata di leucemia, ricevette una donazione anonima che le salvò la vita: era del popolare presentatore scomparso il 26 marzo . La ragazza scoprì qualche anno dopo l'identità del donatore: "Volevo che fosse il mio testimone ...

Morta Maretta Scoca - giudice di Forum/ Il ricordo di Diliberto e Mastella : “Una donna coraggiosa e leale” : È Morta Maretta Scoca, Forum: dopo la polemica sugli attori che interpretano dei ruoli nella trasmissione, l’avvocato romano ci dice addio; carriera e attività politica.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:23:00 GMT)

Mafia : domani a Palazzo Pirelli iniziative in ricordo donne assassinate : Milano, 19 mar. (AdnKronos) - Sono oltre 150 le donne uccise dalla Mafia, morte per impegno politico, vittime di delitti d’onore o rimaste intrappolate in situazioni familiari mafiose dalle quali non sono riuscite a uscire. Senza dimenticare le donne che lavorano contro la criminalità organizzata, t