Il reverendo Curry parla per 14 minuti cita Marthin Luther King | Dobbiamo scoprire

(Di sabato 19 maggio 2018) Se Pippa Middleton fu la star a sorpresa del matrimonio di William e Kate, Michael, primo afroamericano a guidare la Chiesa Episcopale Usa, con il suo sermone alle nozze di Harry e Meghan ha conquistato gli animi di presenti e non. Nessuno si aspettava parole così veementi a un matrimonio reale britannico: il sermone è stato travolgente, anche se si leggeva un pò di sbalordimento negli occhi del principe Harry e di qualche altro componente della famiglia reale. Con voce stentorea e appassionata,hato a braccio per 14del "potere dell'amore",ndo per prima cosa: "il potere dell'amore, il potere salvifico dell'amore e quando lo faremo renderemo questo vecchio mondo un mondo nuovo".Il 65enne pastore, noto per il suo modo coinvolgente dire ai fedeli, ha sottolineato che "c'è del potere ...