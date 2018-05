Il reddito di cittadinanza? Programma da scherzi a parte

Di Maio : "reddito cittadinanza non ha limite di 2 anni" : ...abbiamo messo un limite temporale non al reddito ma alle tre proposte di lavoro da proporre a colui che prende il reddito in modo tale che quest'ultimo deve accettare il lavoro ed entrare nel mondo ...

reddito di cittadinanza - tempi e importo dell'assegno : quello che il M5s non dice : Il Reddito di cittadinanza? Non sarà a tempo. L'ipotesi che il sussidio potesse cessare dopo due anni era circolata nelle scorse ore a causa di un'errata intepretazione del contratto di governo fatta da molti...

reddito cittadinanza : 1560 euro a famiglie e 780 a single - ecco quando si avrà : È stato pubblicato il contratto tra Movimento 5 stelle e Lega con i punti che dovranno essere proposti e approvati nel prossimo governo che vedrà i due partiti coalizzati. In particolare nel contratto è previsto il Reddito di cittadinanza, nell’ultima versione, come misura riservata solo ai cittadini italiani e non più anche agli stranieri residenti da 5 anni nel nostro paese. Il fine di tale Reddito, come dichiarato nel contratto è quello del ...

Di Maio-Salvini : promesse mantenute. Ok a flat tax e reddito cittadinanza : Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l'erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di ...

M5S - reddito cittadinanza non è a tempo : ANSA, - ROMA, 18 MAG - "Basta bufale contro il reddito di cittadinanza. La misura di contrasto alla povertà prevista nel contratto di governo non è a tempo. I 2 anni sono esclusivamente riferiti alla ...

"reddito di cittadinanza non è a tempo"/ Cosa prevede la misura anti-povertà nel Contratto di Governo M5s-Lega : Reddito di cittadinanza: on. Grillo, "non è a tempo". Cos'è e Cosa prevede la misura contro la povertà inserita nel Contratto di Governo Lega-M5s: tutti i dubbi, il testo ufficiale

Lega-M5s - il contratto definitivo : sul reddito di cittadinanza trionfa Matteo Salvini. Ecco cosa sparisce : Ecco il contratto definitivo, l'intesa punto per punto tra Lega e M5s per il prossimo governo. Composto di 58 pagine e 30 punti, potete cliccare qui per scaricarlo e leggerlo . Rispetto alle versioni ...

Contratto M5S-Lega senza punti in rosso : cosa è cambiato. C’è il limite di due anni al reddito di cittadinanza : Dallo stop alla sospensione dei lavori della Tav al limite dei due anni per il reddito di cittadinanza: ecco l’ultima versione dell’accordo

reddito di cittadinanza - Stefano Feltri : “Non è compatibile con la Flat tax. Uno aiuta i poveri - l’altra i ricchi” : “Sono sempre stato perplesso all’idea di dare soldi a pioggia. Poi, studiando la situazione delle politiche di welfare in Italia, si scopre ci sono molte persone, i più poveri, che non sono coperti”. Stefano Feltri, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, ha presentato ieri a Roma il suo libro “Reddito di cittadinanza” (edito da Paper First). “Se è vero Reddito di cittadinanza a tutti i disoccupati, è un’ottima idea: ...

Flat Tax e reddito di cittadinanza/ I numeri che fanno del contratto Lega-M5s una "cialtronata" : Il contratto di Governo tra Lega e M5s prevede misure con un costo complessivo superiore ai 125 miliardi di euro, a fronte di coperture di soli 500 milioni.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 maggio : SALVIMAIO. Il contratto non finisce mai Di Maio cede (poco) sul reddito di cittadinanza e Tav e (molto) sul Jobs Act : Di Maio cede sul contratto. Ma il premier ancora non c'è Sui temi caldi, l'ultima bozza di accordo segna più punti a favore della Lega Ieri un contatto col Colle: "Ci siamo". Per il governo si riparla di Conte di Luca De Carolis

Contratto M5S-Lega - Fornero - tasse e reddito di cittadinanza : il costo sale oltre quota 100 miliardi : Si potrà uscire dal mondo del lavoro quando la somma di età anagrafica e età contributiva darà 100, con l'obiettivo di consentire il raggiungimento dell'età pensionabile con 41 anni di contributi. ...

M5S-Lega - contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Novità su flat tax e reddito di cittadinanza : Nell'ultima bozza rilasciata dal tavolo tecnico e vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica. Rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le Novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. L'affondo di ...

Cosa pensa Berlusconi del reddito di cittadinanza e della riforma Fornero : Roma, 17 mag. , askanews, 'Il reddito di cittadinanza non è solo una proposta priva di coperture, è una proposta radicalmente sbagliata perché deresponsabilizza i cittadini. Compito dello Stato è ...