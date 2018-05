Il Pd litiga ancora | ma alla fine l' assemblea approva la relazione di Martina

Matteo Gentili litiga con Alessia al Grande Fratello : “Non è ancora amore” : Grande Fratello, Matteo e Alessia hanno litigato dopo l’ultima puntata in diretta Primo litigio al Grande Fratello tra Matteo Gentili e Alessia Prete. I due hanno intrapreso una relazione all’interno della Casa di Cinecittà, ma per il momento non si può ancora definire amore. Parola di Matteo, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, che ha […] L'articolo Matteo Gentili litiga con Alessia al Grande Fratello: “Non è ancora ...

Il Pd litiga su Martina. Non c'è ancora l'accordo prima dell'Assemblea : Le trattative proseguono, ma un accordo ancora non c'è. All'assemblea nazionale di sabato, il Partito democratico potrebbe arrivare ancora una volta spaccato. Al centro della contesa che oppone i renziani al resto del partito c'è il destino di Maurizio Martina. L'ala vicina a Matteo Renzi considera conclusa l'esperienza del reggente al vertice del Pd, e vorrebbe un congresso in tempi brevi. Mettendo magari il partito nelle mani di ...

Il governo giallo-verde ancora non c'è - ma già litiga con l'Europa : Bonaccia piena: all’indomani degli infruttuosi colloqui al Quirinale, dove Sergio Mattarella ha dovuto prendere atto che il governo giallo-verde è di là da venire, il lavorio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio prosegue sotto traccia. Senza colpi di scena, senza pathos nonostante le difficoltà. Quasi nella noia, se non fosse per Bruxelles. L’Europa cita Mattarella Dopo giorni di silenzio ufficiale, di ...

Luigi Favoloso e Mariana Falace litigano ancora al GF : Il motivo? Patrizia Bonetti : Mariana Falace dopo lo scontro con Patrizia Bonetti si difende al Grande Fratello: l’opinione degli altri concorrenti della Casa Mariana Falace, dopo martedì, al Grande Fratello è più volte tornata a parlare dello scontro in diretta con Patrizia Bonetti. La ragazza, nello specifico, ha voluto chiarire la sua posizione con i concorrenti in Casa che, […] L'articolo Luigi Favoloso e Mariana Falace litigano ancora al GF: Il motivo? ...

Grande Fratello 2018 - è caos nella notte : ancora tutti contro Aida - Danilo e Luigi litigano : Liti e caos nella notte al Grande Fratello 2018, Aida Luigi e Danilo principali protagonisti di tutto ciò che è successo e chissà cosa sarà ancora accaduto quando la diretta si è interrotta, alle due di notte; c'era una voce di corridoio che sosteneva che la diretta di notte non ci sarebbe stata per mancanza di fondi, ma visto il cast che è stato messo insieme e ciò che ne sta venendo fuori, siamo sempre più convinti che sia stata una mossa per ...

L'Europa litiga ancora sulla Web Tax. Spunta l'assist - a metà - dell'Ocse : La Web Tax, la proposta di una tassa sui colossi digitali annunciata dalla Commissione a marzo, continua a innescare tensioni in Europa. Nel corso dell'Ecofin, la riunione mensile dei ministri Finanze ...

Grande Fratello 2018 - è caos nella notte : ancora tutti contro Aida - Danilo e Luigi litigano : Liti e caos nella notte al Grande Fratello 2018, Aida Luigi e Danilo principali protagonisti di tutto ciò che è successo e chissà cosa sarà ancora accaduto quando la diretta si è interrotta, alle due di notte; c'era una voce di corridoio che sosteneva che la diretta di notte non ci sarebbe stata per mancanza di fondi, ma visto il cast che è stato messo insieme e ciò che ne sta venendo fuori, siamo sempre più convinti che sia stata una mossa per ...

PIERPAOLO PETRELLI E ARIADNA ROMERO SI SONO LASCIATI/ "Io la amo ancora - ma litigavamo troppo" (Pomeriggio 5) : PIERPAOLO PETRELLI e ARIADNA ROMERO si SONO LASCIATI: l'ex Velino spiega le ragioni della rottura a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sulla fine della loro storia d'amore: come SONO i rapporti(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:14:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 27 marzo 2018 : Gemma e Giorgio litigano ancora! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 27 marzo 2018: Giorgio e Gemma litigano a causa di un regalo. E c’è chi vuole uscire di nuovo con Sossio! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma commenta un regalo che Giorgio ha fatto ad una sua corteggiatrice e … scoppia il putiferio! Spuntano t-shirt con i volti di Tina e della Galgani! Chiara ci ripensa e manifesta il desiderio di ri-frequentare Sossio che viene ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 27 marzo 2018 : Gemma e Giorgio litigano ancora! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 27 marzo 2018: Giorgio e Gemma litigano a causa di un regalo. E c’è chi vuole uscire di nuovo con Sossio! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma commenta un regalo che Giorgio ha fatto ad una sua corteggiatrice e … scoppia il putiferio! Spuntano t-shirt con i volti di Tina e della Galgani! Chiara ci ripensa e manifesta il desiderio di ri-frequentare Sossio che viene ...