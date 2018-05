Serie B - 42ma giornata - suicidio Frosinone. Il Parma torna in Serie A : I crociati superano 2-0 lo Spezia e, grazie al clamoroso pareggio del Foggia contro il Frosinone , 2-2, , festeggiano la promozione in massima Serie. Il Palermo batte 2-0 la Salernitana e chiude al 4° ...

Calcio : il Parma torna in Serie A nella ‘notte dei miracoli’. Il Frosinone fermato dal Foggia allo Stirpe : Serviva un miracolo sportivo al Parma di D’Aversa: vittoria a La Spezia e mancato successo del Frosinone in casa contro il Foggia. E così è stato. Il pareggio all’89’ dei rossoneri, al Benito Stirpe (2-2) rende decisiva la vittoria dei ducati in trasferta, per merito delle reti di Ceravolo e Cicciretti. Una partita incredibile costellata anche da un rigore fallito da Gilardino (La Spezia), il grande ex, al 28′ del primo ...

Serie B - il Parma fa festa e torna in Serie A. Harakiri Frosinone : Tempo di verdetti in Serie B visto che questa sera si è giocata la 42esima e ultima giornata di campionato. Il Frosinone di Longo fa Harakiri contro il Foggia, che non aveva più niente da chiedere al proprio campionato, e si fa pareggiare all'89' da Floriano che gela i ciociari che si dovranno giocare la Serie A attraverso i playoff. Il Parma di D'Aversa fa dunque festa, vince per 2-0 in casa dello Spezia graziea Ceravolo e Ciciretti, e torna in ...

L'Empoli è sempre più da A - il Parma torna a 5 punti dal secondo posto : Aurelio Andreazzoli viaggia decisamente verso la serie A, con un ritmo da Juve, Napoli e Genoa di 11 anni fa, da subentrato a Vivarini. Il Parma rischia di farsi riprendere allo scadere dal Palermo, ...