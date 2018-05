Il Papa ha capito il suo errore | ora non si fermi ai gesti simbolici

huffingtonpost

(Di sabato 19 maggio 2018) Il titolo del suo capolavoro, "Vite vulnerabili", non potrebbe essere più adatto a questo momento storico della società e della Chiesa cattolica in Cile, flagellato dallo scandalo della pedofilia al punto che tutti i vescovi cileni hanno rassegnato ieri in blocco le dimissioni. Pablo Simonetti è nato a Santiago nel 1961, si è laureato in Ingegneria civile all'Università cattolica della capitale cilena, ma poi, dal 1996, ha deciso di dedicarsi completamente alla letteratura. Attivista dei diritti civili dei gay e delle coppie omosessuali, nei suoi personaggi, uomini e donne di ogni età coinvolti in situazioni, alcune drammatiche, altre banali, fa emergere la fragilità costringendoli a fare i conti con se stessi. Quelle cheFrancesco chiamerebbe "periferie esistenziali". Simonetti è in Italia in questi giorni per la ...