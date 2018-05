Il Foggia beffa il Frosinone | il pareggio condanna i ciociari ai playoff

Blastingnews

(Di sabato 19 maggio 2018) Ilpareggia 2-2 ae regala di fatto la promozione al Parma che, vincendo per 0-2 a La Spezia ed essendo in vantaggio negli scontri diretti con i, può festeggiare il ritorno in Serie A dopo soli tre anni. L'ex Mazzeo sblocca il risultato al 35', ma i frusinati ribaltano il punteggio grazie alla zuccata di Paganini al 68' e l'autorete di Rubin al 73', prima di subire però la rete del 2-2 firmata da Floriano all'89' con un pregevole pallonetto. I gol della partita La partita inizia con unche appare contratto ed in balia di unmentalmente libero da ogni pressione che, al 35', riesce a capitalizzare la propria supremazia sul terreno di gioco: sul lancio di Agnelli, Rubin controlla il pallone di petto, penetra in area e vede il suo sinistro venire respinto da Vigorito, ma sul pallone si fionda Mazzeo che è abile ad infilare il pallone nella porta ...