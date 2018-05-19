IL COLONNELLO VON RYAN, RAI MOVIE/ Curiosità e cast del film con Frank Sinatra (oggi, 19 maggio 2018) (Di sabato 19 maggio 2018) Il COLONNELLO Von RYAN, il film in onda su Rai MOVIE oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Frank Sinatra e Trevor Howard, alla regia Mark Robson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:03:00 GMT)
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TweetNotizie : RT @raimovie: Alle 21.10 'Il colonnello Von Ryan' di Mark Robson con Frank Sinatra, Trevor Howard, Raffaella Carrà, Brad Dexter, Sergio Fan… - GuidaTVoggi : RT @raimovie: Alle 21.10 'Il colonnello Von Ryan' di Mark Robson con Frank Sinatra, Trevor Howard, Raffaella Carrà, Brad Dexter, Sergio Fan… - raimovie : Alle 21.10 'Il colonnello Von Ryan' di Mark Robson con Frank Sinatra, Trevor Howard, Raffaella Carrà, Brad Dexter,… -
IL COLONNELLO VON RYAN/ Su Rai Movie il film con Frank Sinatra (oggi - 19 maggio 2018) : Il COLONNELLO Von RYAN, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Frank Sinatra e Trevor Howard, alla regia Mark Robson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:08:00 GMT)
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