Il Chelsea vince la Fa Cup | United ko 1-0 Conte trionfa su Mourinho

Delirio Chelsea - Conte vince la FA Cup : altra delusione per il Manchester United di Mourinho : Importante trofeo per il Chelsea che si aggiudica la FA Cup, in finale superato il Manchester United di Mourinho, il tecnico italiano sembra quindi destinato a concludere l’avventura in Premier con la vittoria di un trofeo comunque importante. Finisce 1-0 la partita, decide una rete di Hazard su calcio di rigore realizzato nella prima frazione di gioco. altra delusione per il Manchester United, la stagione per Mourinho può considerarsi ...

Il Chelsea vince l'FA Cup : 1-0 al Manchester United - decide Hazard : La FA Cup 2017-18 è del Chelsea, che a Wembley batte 1-0 il Manchester United e vince per l'ottava volta nella storia la coppa nazionale inglese. decide un calcio di rigore di Hazard al 22' del primo ...

Il Chelsea di Conte batte il Liverpool e inguaia Klopp - l'Arsenal vince e si commuove per Wenger : Per la cronaca, a segno Aubameyang , doppietta, , Lacazette , Kolasinac e Iwobi . Premier League, la classifica BRIVIDI PER Wenger - In classifica l' Arsenal è sesto a 60 punti ma oggi all' Emirates ...

Youth League - vince il Barcellona : travolto il Chelsea 3-0 : TORINO - Il Barcellona ha vinto l'edizione 2017/2018 della Youth League , la Champions Under 19. Al Colovray Stadium di Nyon, sede della Uefa, la formazioNe blaugrana ha sconfitto nettamente in finale ...