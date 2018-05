Il buco nero che cresce più in fretta di tutti

Scoperto il buco nero più vorace dell universo : L'illustrazione mostra una nuvola di asteroidi attorno al buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra galassia. Immagine per gentile concessione M. Weiss, CXC/NASA Vedi anche Buchi ...

Scoperto un buco nero grande venti miliardi di volte il nostro Sole : Ha una massa che è venti miliardi maggiore rispetto al nostro Sole il buco nero appena Scoperto dall' Università nazionale australiana . Nato quando l'universo era giovanissimo, si espande a una ...

Astronomia : scovato il buco nero supermassiccio “più famelico” dell’universo : Per definizione, i buchi neri sono gli oggetti celesti più famelici del cosmo: regioni dello spazio-tempo dal campo gravitazionale talmente intenso che nulla può sfuggire all’esterno, neppure la luce. Eppure nel nostro universo esistono buchi neri ‘più oscuri’ di altri. Ora un team di ricerca dell’Australian National University ha trovato quello che detiene il record assoluto: si tratta del più grande divoratore cosmico mai scoperto, un buco ...

Astronomia : il buco nero super-massiccio della Via Lattea potrebbe avere “fratelli invisibili” : Gli astronomi stanno cominciando a capire cosa succede quando i buchi neri sentono il bisogno di vagare per la Via Lattea. Generalmente, un buco nero super-massiccio si trova al centro di una galassia massiccia. Ma a volte possono “vagare” nella loro galassia madre, rimanendo lontani dal centro in regioni come l’alone stellare, un’area quasi sferica di stelle e gas che circonda la sezione principale della galassia. Gli astronomi ipotizzano che ...

Esiste un buco nero dell'intelligenza : Credo esista un buco nero dell'intelligenza. Diversamente da quello dello spazio, forse, se ne può uscire. O, meglio, chi non cerca di uscirne, adeguandosi a quel buio, contribuisce a farne un punto di riferimento per la moltitudine.La metafora è politica, certo, e porta in sé un contenuto polisemico, ma coinvolge soprattutto i più intelligenti, o perlomeno, quelli che credono di esserlo, non fosse altro per il fatto ...

