Il beauty look di Meghan che incanta da sola

Meghan Markle : il beauty look della sposa che incanta da sola : Matrimonio favoloso e per molti uno spettacolo attesissimo, ricco di vip e invitati aristocratici. Il royal wedding ha una grande protagonista Meghan Markle, che è arrivata da sola al rito, con velo lungo, lunghissimo, maxi nel quale sembrava quasi incespicaree una tiara. look molto minimal e contenuto, reminiscente di quello indossato da Charlene di Monaco che scopriva leggeremente le spalle. Non ha osato, Meghan. La sposa ha puntato sullo ...

Matrimonio di Harry e Meghan : i beauty look degli invitati : Una parata di celebrities, non solo l’aristocrazia è arrivata alla St George’s Chapel al Windsor Castle con largo anticipo per non perdersi l’arrivo della sposa «americana». Il Matrimonio di Harry e Meghan Markle è un evento più simile a un red carpet che a una celebrazione di stato. George Clooney e Amal, David Beckham e Victoria amica beauty della futura duchessa di Sussex, che non accenna un sorriso, del resto« fashion stole ...

Festival di Cannes 2018 : i beauty look sul red carpet : Le acconciature riscoprono la loro anima più bon ton, gli ombretti si vestono di tonalità naturali e le labbra diventano (quasi) oggetto d’arte. Quasi a richiamare il desiderio di quel bacio romantico che si scambiano Jean-Paul Belmondo e Anna Karina nel film Il bandito delle 11 di Jean-Luc Godard, manifesto della 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. I beauty look sulla Croisette si confermano, già dalla prima serata, una ...

Met Gala 2018 : look beauty dal red carpet : Sacro e profano a confronto. La moda, quest’anno, non si è risparmiata, scegliendo per l’edizione 2018 del Met Gala, il tradizionale appuntamento che ormai da 70 anni celebra l’apertura della mostra dedicata alla moda al Met di New York, le contaminazioni tra il mondo della moda e religione cattolica. LEGGI ANCHEMet Ball 2018: chi ha vestito ch Fashion and the Catholic Imagination è infatti il tema dell’esposizione di quest’anno che ha ispirato ...

Coachella 2018 : i beauty look del secondo weekend : È calato ufficialmente il sipario sul festival di Coachella. Dopo il primo weekend di festa, domenica 22 si è chiuso il secondo round di musica e divertimento che ha radunato ancora una volta pubblico e tantissime star nel deserto di Indio. LEGGI ANCHECoachella 2018: tra glitter, treccine e fiori tra i capelli Avvistate tra la folla, stelle del calibro di Vanessa Hudgens, Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin che non si sono fatte mancare la seconda ...

Ariana Grande beauty look : tutto su capelli e make up della pop star : Scoprite i migliori beauty look della cantante Ariana Grande Classe 1993, Ariana Grande è una delle pop star più famose al mondo. Lo stile di Ariana Grande è glam e ricco di carattere, fatto di beauty look statement . Celebre è la sua coda alta su chioma lunghissima e il suo trucco "ufficiale" con labbra nude , eyeliner ...

David di Donatello 2018 - i beauty look : Ad aprire la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2018, la bellezza composta di Paola Cortellesi, accompagnata da un ricco parterre di donne e attrici unite sotto l’ala rosa del «Dissenso Comune». Rosa, come il colore della femminilità che ha segnato questa serata volta a celebrare il cinema italiano, e dell’eleganza che ha calcato il palco diretto da Carlo Conti. LEGGI ANCHEDavid di Donatello 2018: vince «Ammore e Malavita». Tutti i ...