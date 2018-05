I rischi che l' Assemblea del Pd deve assolutamente scongiurare 

FINANZA E POLITICA/ Gli errori sull'euro che Italia e Ue rischiano di pagare caro : Il Governo Lega-M5s sembra pronto a nascere. I mercati saranno capaci di trovare occasioni di guadagno. Cominceranno anche a essere evidenti gli errori commessi sull'euro. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:02:00 GMT)FINANZA & MERCATI/ La verità dietro la calma piatta sul governo M5s-Lega, di U. BertoneCONTRATTO M5S-LEGA/ L'uscita dall'euro c'è ma non si vede, int. a M. D'Antoni

Domenica Live - Loredana Lecciso sarà ospite di Barbara D'Urso : perché Al Bano rischia grosso : Colpo di scena sul fronte sempre più infuocato della famiglia Carrisi. Dopo la partecipazione di Romina Power a L'Intervista di Maurizio Costanzo e la partecipazione di Al Bano, forse con Romina, ad ...

Nord Corea - tutti gli incidenti di percorso che mettono a rischio il summit Kim-Trump : Più passano i giorni, più appare piena di ostacoli la strada verso lo storico vertice tra il leader NordCoreano Kim Jong-Un e il presidente americano

Smog Piemonte : nei Comuni più a rischio servono politiche per migliorare l’aria : In Piemonte i Comuni più a rischio sotto il profilo dello Smog dovranno adottare politiche ambientali mirate a migliorare la qualità dell’aria. Lo prevede un provvedimento della giunta Chiamparino, approvato oggi, che indica i criteri per l’individuazione dei Comuni. Oltre a Torino e a una trentina di altri centri nel torinese, l’elenco è corposo. Su proposta dell’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia, è stato ...

Pensioni - perché la previdenza complementare è rischiosa e non conviene : In tanti mi avete chiesto di parlare del blog di Area pro labour secondo cui “la costituzione di una pensione complementare costituisce, allo stato attuale, quasi una necessità“. È forse cambiato qualcosa nella normativa, nei prodotti o più in generale nella realtà? Non è certo sostanziale la modifica alla percentuale minima di Tfr da destinare a fondi pensione e simili contenuta nella legge per la concorrenza del 2017; e comunque non ...

Che cos'è la flat tax : maxi taglio fiscale per i ricchi - rischio beffa per i poveri : Che cos'è? Nel gergo anglofilo della politica economica e delle tasse viene chiamata flat tax, significa tassa piatta, ma anche con la traduzione in mano non si capisce. 'Piatta', ma perché? L'...

Galliani e Thohir nei guai - la Procura di Milano indaga per ‘doping amministrativo’ : rischia grosso anche Preziosi : A causa di valutazioni gonfiate per abbellire il bilancio, Galliani e Thohir sono indagati dalla Procura di Milano insieme a Preziosi La Procura di Milano continua ad indagare, portando avanti l’inchiesta relativa ad alcuni scambi di mercato sospetti compiuti da Inter, Milan e Genoa risalenti a cinque anni fa. Spada/LaPresse Al vaglio del pubblico ministero Giordano Baggio c’è in particolare l’operazione Lucarini (classe 1995 ...

Corea del Nord - a rischio incontro Kim Jong un-Trump/ Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit : Corea del Nord, a rischio incontro Kim Jong un-Trump: Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit. Le manovre militari degli Stati Uniti e Corea del Sud non sono l'unica ragione...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:25:00 GMT)

Zecche - come proteggersi dal rischio meningite : Piccole, eppure pericolosissime, le Zecche sono le responsabili di diversi casi di meningite, per questo motivo è importante sapere come proteggersi. Questi animaletti molto simili ai ragni sono particolarmente diffusi negli ambienti naturali. Solitamente si incontrano nei prati e nei boschi, dove hanno un colore scuro e sono difficili da individuare. Hanno una grandezza poco superiore al millimetro e per sopravvivere si nutrono di sangue. Per ...

Alcol : 8 - 6 milioni di consumatori a rischio - bevitori anche a 11 anni : In occasione dell’Alcohol Prevention Day che si celebra oggi, l’Osservatorio nazionale Alcol (Ona) dell’Istituto Superiore di Sanità ha divulgato un’analisi dei dati Istat, rivelando che l’Alcol è insidioso per 8,6 milioni di italiani, considerati ‘consumatori a rischio’ e circa 1,7 milioni sono giovanissimi (tra gli 11 e i 25 anni, con un picco di bevitori tra i 16 e i 17 anni, mentre sono 2,7 milioni ...

Cancellazione del debito pubblico A rischio le banche e le famiglie Ecco chi 'paga' il conto dell'haircut : La bozza di accordo di governo tra Lega e M5S che prevedeva tra le altre la richiesta alla Banca centrale europea (Bce) di cancellare 250 miliardi di euro di titoli di stato italiani in suo possesso, tecnicamente un “haircut” Segui su affaritaliani.it

Internazionali d’Italia Roma 2018 : che sfide per Fognini e Berrettini! Esordio di Rafa Nadal. Halep rischia con Osaka : Si completano i match del secondo turno agli Internazionali d’Italia 2018. Sarà un mercoledì di grande passione per i tifosi italiani, perchè scendono in campo gli ultimi due azzurri rimasti in tabellone al Foro Italico. Ad aprire il programma sul Centrale sarà Fabio Fognini e al ligure servirà la partita perfetta contro l’austriaco Dominic Thiem, finalista al Masters 1000 di Madrid e capace di interrompere la striscia di set e ...

Revisione auto - modifiche in arrivo/ Nuove regole dal 20 maggio : cosa cambia - i rischi per gli automobilisti : Revisione auto, modifiche in arrivo dal 20 maggio 2018 per gli automobilisti: ecco cosa cambia, multe e sanzioni previste per il mancato rispetto della sicurezza stradale(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:02:00 GMT)