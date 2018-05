I look degli ospiti del royal weddin | cappelli | fascinator | colori pastello e passi falsi

Ballo della Rosa 2018 - tutti i look degli invitati : Il tradizionale Ballo della Rosa di Monaco, giunto alla sua 64esima edizione, quest’anno non è stato decisamente come tutti gli altri. Durante la serata di sabato infatti, sono state «ufficializzate» diverse situazioni che gli appassionati delle vicende monegasche aspettavano da settimane: da una parte, la prima uscita pubblica di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, e dall’altra la conferma della seconda gravidanza di Beatrice ...