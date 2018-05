I cinque motori che fanno correre il petrolio e la benzina

cinque motori di ricerca che non sono Google : (Foto: Edho Pratama /Unsplash) Senza necessariamente dover arrivare all’assioma della madre di Zerocalcare per la quale Google è l’intero internet (“Non c’è più Google“), è pur vero che la concorrenza al motore di ricerca di The Big G è ridotta all’osso. Meglio parlare di alternative, che tendono a distinguersi per la promessa di riservatezza sui dati degli utenti e relativo tracciamento, ma non solo. Eccone ...