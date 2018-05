Honor 10 non solo su HiHonor | ecco i prezzi più interessanti

Apparizione Honor 10 su Expert : i conti purtroppo non tornano : Honor 10 sarà presentato a Londra domani 15 maggio, ma sembra essere già stato pizzica to presso un negozio Expert, un po' come successo col P20 Lite, anche se in circostanza sicuramente diverse: quest'ultimo device non era ancora stato annunciato, e venne proposto da tante catene di distribuzione a differenza di quanto sta accadendo adesso con Honor 10, comparso nel volantino del solo megastore arancione, almeno fino a questo momento. Non ...

Non solo Honor 10 - la casa cinese presenta cuffie - selfie stick e caricabatterie : Oltre al nuovo smartphone Honor 10, Honor presenta oggi anche alcuni accessori: ecco tre nuovi modelli di cuffie (in-ear, over-ear e wireless), un selfie stick in grado di trasformarsi in una lampada da tavolo e un caricabatterie multiplo. L'articolo Non solo Honor 10, la casa cinese presenta cuffie, selfie stick e caricabatterie proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 cambia colore con la temperatura : ma non è lui il più strano : (Foto: Weibo) Sono già diverse le indiscrezioni che stanno emergendo in Rete sul futuro smartphone di punta del gruppo Honor. L’ultima ipotesi che lo riguarda però è piuttosto bizzarra e riguarda il colore della sua scocca: Honor 10, questo il nome del dispositivo, potrebbe infatti vantare tra le sue varie caratteristiche una colorazione in grado di cambiare con la temperatura. L’ipotesi è basata sulle analisi di alcune immagini ...