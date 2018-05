Hawaii | nuova esplosione in cima al vulcano Kilauea | preoccupazione per la qualità

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018)nella notte inal, sulla Grande Isola delle. La gravità dell’evento non è ancora chiara, ma le autorità stanno esortando i residenti delle aree vicine a restare in case e in allerta per la comunicazione di ulteriori istruzioni. In seguito all’, ulteriori piogge di cenere potrebbero cadere sull’isola. Le autorità avvisano che il vento potrebbe trasportare la nube di cenere verso sud-ovest. Le emissioni vulcaniche e la vegetazione in fiamme stanno peggiorando ladell’aria in parti del distretto di Puna, mentre parti della suddivisione di Lanipuna Gardens restano sotto una condizione di “criticità rossa”. Questo è il motivo principale per il quale non è concesso ai residenti di fare ritorno alle proprie case: il diossido di zolfo ha raggiunto livelli molto pericolosi per la salute. Credit: USGS Nel frattempo, continuano le ...