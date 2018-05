Harvey Weinstein Un vero e proprio caso attorno al produttore | ne parlerà Monica

Harvey Weinstein - parla la moglie : ‘Non sapevo nulla’ : In un’intervista a Vogue Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il silenzio sullo scandalo che ha travolto il marito: “Ho momenti di rabbia. Ho momenti di confusione. Ho momenti di incredulità” spiega la donna e dice di non aver mai saputo nulla delle molestie di cui l’uomo è stato accusato (anche dall’italianissima Asia Argento). Chapman ammette di essere andata da uno psicologo dopo la bufera che ...

Georgina scioccata per le molestie del suo Harvey Weinstein. "Non sospettavo nulla. Come sarà la vita dei nostri figli?" : Non sapeva nulla: "sono stata chiaramente naif". Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il silenzio e torna in pubblico, con un'intervista a Vogue, dopo cinque mesi di assenza. "Ero umiliata e pensavo che non fosse rispettoso uscire. Ho pensato: chi sono io per farmi vedere in giro mentre accade tutto questo?".Chapman, stilista per il marchio Marchesa di cui è anche la co-fondatrice, ora sta provando a voltare pagina. Ma ...

Due importanti case di produzione di Hollywood hanno comprato i diritti per fare un film sull’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein : Due importanti case di produzione di Hollywood – Plan B e Annapurna Pictures – hanno comprato i diritti necessari per fare un film sull’inchiesta del New York Times che ha raccontato per la prima volta le accuse di abusi sessuali contro Harvey Weinstein, The post Due importanti case di produzione di Hollywood hanno comprato i diritti per fare un film sull’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein appeared first on Il Post.

Brad Pitt produrrà un film sullo scandalo di Harvey Weinstein : Lo scandalo Weinsten diventa un film. Plan B, la casa di produzione di Brad Pitt, ha acquistato i diritti della vicenda raccontata dal New York Times. Nella pellicola non verrà dato spazio alla caduta del magnate, ma si incentrerà sull'inchiesta delle giornaliste Jodi Kantor e Megan Twohey, che partendo da un memo del 2015 hanno ricostruito il sistema di molestie e minacce con cui il produttore riusciva a ottenere il silenzio delle ...

Harvey Weinstein : lo scandalo in un film di Brad Pitt : Uno scandalo, nel 1976, ha preso le sembianze di un film, esordendo in sala come Tutti gli uomini del presidente. Un altro, nel 2018, si appresta a fare altrettanto. Ma la politica, questa volta, c’entra poco. Quarantadue anni più tardi di Richard Nixon, è Harvey Weinstein l’oggetto del biasimo altrui. LEGGI ANCHEAnche il premio Pulitzer celebra #MeToo. E fa bene La Plan B, casa di produzione di Brad Pitt, ha acquistato i diritti sulla storia ...

«I Segreti di Wind River» - l’ultimo film di Harvey Weinstein : Quando andrete a vedere I Segreti di Wind River (e vi consiglio di farlo, è un thriller insolito e ben fatto), sappiate che avrebbe potuto essere tra i candidati all’Oscar. La storia di come non ci sia arrivato meriterebbe un film a parte. Al festival di Cannes 2016 il film, opera prima di Taylor Sheridan, viene acquistato per la distribuzione dalla Weinstein Company, solo in base alla sceneggiatura. Un anno dopo, il film è pronto, va a ...

La società di produzione cinematografica fondata da Harvey Weinstein ha fatto richiesta di fallimento : Weinstein Company, la nota società di produzione cinematografica fondata da Harvey Weinstein, ha formalmente fatto richiesta di fallimento, dopo aver cercato per mesi invano un investitore o un acquirente. In un comunicato, la società ha fatto sapere di aver trovato The post La società di produzione cinematografica fondata da Harvey Weinstein ha fatto richiesta di fallimento appeared first on Il Post.

Francesco Salvi massacra Silvio Berlusconi : 'Poteva essere l'Harvey Weinstein italiano'. Sputi nel piatto in cui ha mangiato : Vi ricordate Francesco Salvi ? Il mitico cabarettista e interprete del brano super-cult C'è da spostare una macchina ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al Fatto Quotidiano , zeppa di ...