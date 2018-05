Harry e Meghan si sono detti "sì"

: #UltimOra #royalwedding, Harry e William entrano nella cappella di - SkyTG24 : #UltimOra #royalwedding, Harry e William entrano nella cappella di - vogue_italia : Sono arrivati anche i Beckham! Ecco tutti gli arrivi degli ospiti e le foto del #RoyalWedding aggiornati minuto per… - Raiofficialnews : 'Sua altezza reale il principe di Galles chiede il piacere della sua compagnia...' Dall’arrivo nella Cappella di St… -

Il principeMarkle hanno pronunciato il fatidico sì. Lei in un vestito bianco con velo e tiara, lui in alta uniforme color blu dei 'Blues and Royals' reggimento di cavalleria dell' esercito britannico., il secondogenito di Carlo e Diana, è stato accompagnato dal fratello William, mentreè stata presa sotto braccio dal principe Carlo una volta attraversata parte della navata della cappella di St. George. Migliaia attendono il passaggio in carrozza della coppia fuori dalla tenuta,per saluti(Di sabato 19 maggio 2018)