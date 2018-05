Harry e Meghan hanno detto sì | la sposa con la tiara 

Harry e Meghan hanno detto sìLa sposa entrata in Chiesa da sola Sarà duchessa di Sussex. FOTO : Il principe Harry e Meghan Markle hanno detto sì al castello di Windsor tra reali e vip di Hollywood. Ora sono anche duca e duchessa di Sussex. "You look amazing", "sei meravigliosa": queste le parole che il principe Harry, accogliendo sull'altare Meghan Markle, ha sussurrato all'attrice americana che sta per diventare sua sposa. (AGI) Bia/Sca Segui su affaritaliani.it

Ascolti TV | Venerdì 18 maggio 2018. La Corrida chiude al 24.9% - flop Harry & Meghan al 9.9% : La Corrida Su Rai1 l’ultima puntata de La Corrida ha conquistato 5.220.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Canale 5 Harry & Meghan ha raccolto davanti al video 2.092.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 953.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon II ha intrattenuto 1.095.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Io e Lei ha raccolto davanti al video 982.000 ...

