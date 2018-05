Grande Fratello | Barbara D' Urso umilia i detrattori a Tv Talk | ecco il motivo

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri e il dramma dell'eredità : l'ultimo toccante racconto : Nella casa del Grande Fratello 15 , Lucia Bramieri sembra ritrovare un pizzico di serenità. E così si lascia andare, parlando della controversa vicenda dell'eredità di Gino Bramieri . E Lucia, in modo ...

Grande Fratello - il vip fa coming out : 'Ho avuto una relazione con il Ken Umano'. Chi confessa : Una rivelazione piccante sul Ken Umano, recente protagonista per pochi giorni al Grande Fratello 15. Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, infatti, ha rivelato a Novella 2000 di avere avuto una relazione con lui. --"Siamo stati molto bene insieme ma è durata pochi giorni, mi ha riempito di attenzioni. Se vivesse in Italia non nascondo che penserei ad un legame importante. Come fidanzato è l’uomo ideale. Dice sempre che cerca un ‘campesino’, cioè un ...

Anticipazioni Grande Fratello 2018 sesta puntata - doppia squalifica immediata? Video : Il Grande Fratello 2018 tornera' in onda questo martedì 22 maggio [Video] con la sesta puntata in diretta televisiva condotta come sempre da Barbara D'Urso. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 ci saranno un bel po' di polemiche da affrontare e addirittura potrebbero arrivare delle nuove squalifiche dal reality show dopo quella di Baye Dame e Luigi Favoloso, i due concorrenti che ...

Grande Fratello 15 - Danilo sconcertante : come si copre i 'gioielli di famiglia' - da brividi : Al Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , ecco le discutibilissime 'lezioni di stile' di Danilo . Eccolo parlare con Alberto, al quale ammette di essere molto cambiato dentro la Casa e di aver ...

Alfonso Signorini contro Barbara d'Urso/ La replica : “I reality hanno bisogno di scintille” (Grande Fratello) : Alfonso Signorini attacca Barbara d'Urso a Chiambretti Matrix, chiamando in causa quello che definisce il finto moralismo del Grande Fratello. Le sue spiegazioni.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:08:00 GMT)

D’Urso a TvTalk : la conduttrice replica a tutte le critiche sul Grande Fratello : TvTalk, la D’Urso sul ritiro degli sponsor dal Grande Fratello 2018: “In altri reality sono successe cose più pesanti” Intervistata a TvTalk, Barbara D’Urso replica a tutte le accuse sul Grande Fratello 2018. La conduttrice si concede e risponde a Massimo Bernardini negli studi di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Una delle prime questioni che […] L'articolo D’Urso a TvTalk: la conduttrice replica a tutte le ...

Grande Fratello 15 - Barbara D'Urso difende il trash : 'Lo abbiamo voluto così - estremo' : Tutti i reality, poi, da sempre sono tanto amati dal pubblico quanto denigrati dalla critica, sia in Italia sia nel mondo. Noi abbiamo cercato storie estreme assieme al capoprogetto del programma ...

“Che cambiamento”. Grande Fratello - qui Lucia Bramieri è senza trucco. Ma ecco com’è fuori dalla Casa : Lucia Bramieri è la più Grande del gruppo. Sono tutti giovanissimi i concorrenti di questa edizione numero 15 del Grande Fratello e poi c’è lei, Lucia, nuora del compianto Gino Bramieri, che con i suoi 57 anni sin dal primo giorno di reality prova a dare una raddrizzata agli inquilini più scalmanati. Anche quando si tratta di fare le faccende di Casa. Decisa, determinata, simpatica e autoironica, nelle ultime ore, però, ha avuto ...

Grande Fratello : Alberto Mezzetti parla della perdita del padre : Alberto Mezzetti racconta della perdita del padre al Grande Fratello 15 Tempo di bilanci al Grande Fratello. Alberto Mezzetti pochi minuti fa si è lasciato andare a una confessione sul suo passato e sulla sua vita. In giardino, intento a prendere il sole con Danilo, Alessia, Matteo e Lucia, il tarzan del GF ha iniziato a pensare ai cambiamenti avvenuti durante la permanenza nel reality e al suo passato. Alberto ha ammesso di essere stato un ...

Grande Fratello 2018/ Video : Filippo e Lucia - crisi superata : sempre più uniti : GRANDE FRATELLO 2018, Danilo Aquino e Filippo Contri a rischio squalifica nella prossima diretta? Lucia Bramieri non perdona il romano per la sua battuta(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:40:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D'Urso umilia i detrattori a Tv Talk : ecco il motivo : Barbara D'Urso risponde alle critiche e alle polemiche che sono nate in queste settimane riguardo il suo Grande Fratello 2018 e lo ha fatto rilasciando un'intervista in diretta a Tv Talk, il programma del sabato pomeriggio di Raitre condotto da Massimo Bernardini. Nel corso della chiacchierata la D'Urso ha parlato per la prima volta della polemica degli sponsor che hanno lasciato la trasmissione dopo gli episodi di violenza e bullismo che si ...

Grande Fratello 15 - orrore e sconcerto : un cadavere in casa : sconcerto all'interno della casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso: a terra, infatti, gli inqulini hanno trovato il cadavere di Mini Minion. L'inviata Alessia, ora, cerca di fare luce sul caso: ...