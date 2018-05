Grande Fratello 2018 Nuova squalifica in arrivo? Filippo e Danilo a rischio | Lucia

Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme?/ Grande Fratello - video : e intanto la modella cambia look… : Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme? Un video pubblicato dalla modella su Facebook rappresenta un indizio su quello che starebbe accadendo nella sua vita.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 04:55:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Giacomo Urtis ha avuto una storia con il Ken Umano - Rodrigo Alves : Rodrigo Alves, il Ken Umano originale che ha ottenuto la certificazione dal Guinness World Record per i suoi numerosissimi (e inutili) interventi chirurgici, ospite dei programmi condotti da Barbara D'Urso e guest star della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha avuto una relazione con Giacomo Urtis, noto per essere il chirurgo dei vip e conosciuto anche per aver partecipato ad un'edizione de L'Isola dei Famosi.La sorprendente ...

Grande Fratello 15 - Filippo contro Simone Coccia : "Ma con quale coraggio accusi Danilo di sessismo!" : Simone Coccia Colaiuta, concorrente del Grande Fratello 15, ha scatenato una lite furiosa tra Lucia Bramieri e Danilo Aquino. Quest'ultimo, infatti, durante un confessionale che ha visto protagonisti i soli uomini, si è lasciato andare ad una battuta un po' osé ma tutto sommato innocente (e che è stata decisamente travisata, soprattutto) all'indirizzo della nuora di Gino Bramieri ("Vado ad infilarmi dalla Bramieri!").Il compagno di ...

Grande Fratello 15 - Luigi Mario Favoloso : spunta la presunta "amante" Cristina Roncalli : Non è passato inosservato il Grande Fratello svolto da Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric che, poco prima di essere squalificato dal gioco, aveva deciso di abbandonare la Casa più spiata d'Italia per recuperare il rapporto compromesso con la modella e showgirl croata.Per l'imprenditore e modello napoletano, però, ora, c'è un'altra gatta da pelare...prosegui la letturaGrande Fratello 15, Luigi Mario Favoloso: spunta la presunta ...

Aida Nizar : “Alberto il più cattivo - ecco chi deve vincere il Grande Fratello” : Aida Nizar intervista a Spy: cosa ha detto su Alberto, Favoloso, Angelo e le altre coppie del Grande Fratello Aida Nizar è tornata a parlare del Grande Fratello. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Spy, la spagnola ha avuto da ridire sulla maggior parte dei concorrenti del reality show. Aida non ha risparmiato nessuno, […] L'articolo Aida Nizar: “Alberto il più cattivo, ecco chi deve vincere il Grande Fratello” ...

Grande Fratello - Simone Coccia beccato dalle telecamere con Lucia Bramieri : 'Ti dirò dove mi piace...' : È nata una profonda amicizia al Grande Fratello di Barbara D'Urso tra Simone Coccia e Lucia Bramieri . Da quando i due sono finiti in nomination, assieme a Danilo, sono sempre più vicini, ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame in ospedale in seguito ad un aggressione : Triste vicenda per Baye Dame, il concorrente squalificato dal Grande Fratello 15 se l'è vista brutta. "Baye Dame si sta sottoponendo a tutti i controlli medici dopo un'aggressione" è il messaggio che si legge su un profilo instagram di un suo conoscente, seguito dall'hashtag '#noallaviolenza', nell'immagine si mostra una sala d'aspetto. Proprio così, il giovane ragazzo italo/senegalese è finito in un ospedale di Roma per accertamenti, ...

Grande Fratello - Lucia Bramieri abbandona? Lei : “Sono stanca” : Lucia Bramieri scoppia a piangere al GF 15 Nelle ultime ore è scoppiata nella casa del Grande Fratello una furiosa litigata tra Lucia Bramieri e Danilo. Il motivo? Quest’ultimo ha fatto una battuta di cattivo gusto nei confronti della vedova del figlio del popolare attore Gino Bramieri. E tutto ciò Simone, òì presente ad ascoltare, l’ha prontamente riferito alla donna, la quale è andata su tutte le furie. Un paio di ore dopo tutto ...

Grande Fratello Shock : Baye Dame aggredito - e non solo… : Che cosa è accaduto in queste ore all’interno della casa del Grande Fratello? Vi segnaliamo un’aggressione, una denuncia per maltrattamento ed una verità sconcertante che mette in cattiva luce un personaggio problematico. Tanti scoop in una sola volta. Cosa volete di più? Il primo scoop che vogliamo rivelarvi riguarda l’ex coinquilino della quindicesima edizione del Grande Fratello, Baye Dame. Il povero malcapitato è stato ...

Grande Fratello 15 - primi segnali di crisi tra Matteo Gentili e Alessia Prete? : All'interno della casa del Grande Fratello ci sono le prime crepe tra Matteo Gentili ed Alessia Prete. La coppia formata nel reality show di canale5 sta vivendo in acque agitate, sia dopo le parole di Matteo che, rivolto alla sua attuale fiamma, le ha consigliato di rifarsi il seno; sia dopo le affermazioni dell'ex fidanzato di Paola di Benedetto che ha voluto chiarire la situazione che sta vivendo con la giovane ragazza, invitandola a ...

Grande Fratello - Matteo prova a fare un massaggio ad Alessia : 'Ma sei capace?' - lui impazzisce : Non mancano i momenti di felice relax al Grande Fratello di Barbara D'Urso tra Matteo e Alessia. L'ultimo immortalato dalle telecamere ha visto i due stesi sul divano, mentre lui cercava in qualche ...

“È stato denunciato” : altra tegola sul Grande Fratello. Grossi guai per il concorrente : Non sembra avere davvero pace questa edizione del Grande Fratello, che prosegue in una vorticosa alternanza di liti, squalifiche, minacce e proteste da parte di sponsor e spettatori, sempre meno in linea con un programma che sembra davvero aver fatto della violenza verbale il suo spiacevole marchio di fabbrica. Agli annali questa edizione 2018, che ha visto il ritorno al timone di comando della sempreverde Barbara D’Urso, ha già ...

“Fermiii!”. È rissa al Grande Fratello : Filippo Contri perde il controllo ed è panico. Caos totale nella Casa : tra gli inquilini volano insulti e si alzano le mani. Il video choc : Le polemiche sull’eccesso di trash, il ritiro degli sponsor, le critiche della critica vengono presto archiviate dal telecomando che decreta ancora un successo per il Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso. L’ultima puntata del reality ha infatti registrato ascolti record (il 24,9% di share) e anche la diretta su Mediaset Premium continua ad andare alla Grande. Il trash piace, si sa, e accostato a personaggi come ...

Grande Fratello - denunciato Filippo Contri per maltrattamenti contro gli animali : Mancava la seconda denuncia in Tribunale per questa edizione del Grande Fratello di Barbara D'Urso. A colmare la lacuna ci ha pensato il puntuale l'animalista Lorenzo Croce , presidente della Aidaa, ...