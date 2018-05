Grace Jones | 70 anni di bellezza irriverente

vanityfair

(Di sabato 19 maggio 2018), estrosa, magnetica. Ma soprattutto super settantenne., professione cantante, ma avvezza da sempre anche al mondo delle passerelle e della recitazione, nasce il 19 maggio in Giamaica. LEGGI ANCHELa magnetica eleganza di Cate Blanchett Oltre ad una lunga carriera che parla di indiscussi successi e acclamati riconoscimenti maturati nel tempo, dei suoi 70non troviamo traccia né sul suo aspetto, né sul suo spirito. Il suo fisico ne dimostra almeno 30 in meno, il suo viso è segnato solo da ampi sorrisi che lasciano intravedere i suoi denti bianchissimi, il suo animo esplosivo fa invidia a quello delle ventenni spensierate. Spumeggiante e a tratti stravagante, non passa certo inosservata. Sia quando è sul palco che lontano dai riflettori. Complice, un make-up marcatamente estremo, bold, che gioca volontariamente con le sfumature più dark delle palette ...