Governo | spunta il nome di Guido Crosetto come ministro | quale poltrona vogliono

Governo - Mattarella : Parlerò solo col premier. Spunta Rossi all'Economia : Il presidente della Repubblica mette i paletti. Trattativa in corso: Salvini vuole ministeri di peso e lascerebbe Palazzo Chigi ai 5 Stelle, ma non a Di Maio. La consacrazione del contratto di Governo «alla tedesca» da parte degli iscritti alla piattaforma Rousseau (94% di sì) sarà seguita, oggi, dal voto nei gazebo della Lega. Il voto dei militanti non è mai stata una preoccupazione dei due partiti, peraltro forti di sondaggi che li danno in ...

Governo - per il premier spuntano i nomi di Conte e Roventini : Gli ultimi nodi, oltra al via libera per l'inquilino di Palazzo Chigi dovrebbero riguardare la definizione delle caselle ministeriali, in particolare l'Economia. «Siamo fiduciosi», ribadiscono alcuni ...

Governo - torna la Tav e spunta il Sud : il documento : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno depositato l'ultima bozza del loro "contratto" e secondo alcune fonti vicine al M5S dovrebbe trattarsi della versione definitiva. Anche se l'approvazione finale spetterà agli elettori: al via le consultazioni online,nei weekend militanti ai gazebo.

Governo - spuntano i nomi di Fraccaro e Bonafede (M5s). “Salvini e Di Maio vicepremier” : Nelle ultime ore prende piede l’ipotesi di un Governo M5S-Lega guidato da un 5 Stelle che non sia il leader Luigi Di Maio. Sia Salvini che il capo politico del Movimento sarebbero in squadra, a capo di due ministeri importanti, e con ogni probabilità, con due posti da vicepremier. Stando alle voci che circolano nel Palazzo in queste ore, due nomi nelle file grilline sarebbero in pole per la premiership: si tratterebbe dei ...

Governo - DI MAIO : "DOMANI CHIUDIAMO"/ Video - Salvini : "Stiamo discutendo". Spunta bozza del contratto M5s-Lega : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di MAIO e concede altro tempo. "contratto in bilico": scenari e ultime notizie live

Governo - lo spettro di Berlusconi riabilitato. Rispunta la suggestione della staffetta M5s-Lega per la premiership : Prima di uscire furente dalla stanza di Sergio Mattarella Matteo Salvini in mattinata aveva incontrato ad Arcore Silvio Berlusconi, l’alleato da due giorni riabilitato e ormai ricandidabile. È quindi probabile che l’ex Cavaliere sia stato il convitato di pietra all’incontro tra il leader leghista e il presidente della Repubblica. Che potrebbe aver fatto, come ipotizza a Radio Capital il vice direttore di Repubblica Massimo ...

“Il possibile premier”. Governo - 5 stelle e Lega : spuntano i primi nomi (politici) per Palazzo Chigi : Il Governo gialloverde vede la luce. Dopo l’accordo sul programma, sarebbe stata raggiunta da M5S e Lega anche l’intesa sul nome del possibile nuovo presidente del Consiglio. Lo apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari. Oggi Luigi Di Maio e Matteo Salvini saliranno al Colle per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le consultazioni per la formazione del Governo riprenderanno nel pomeriggio. Alle ...

Governo - ultimo vertice Salvini-Di Maio. Spunta la bozza del contratto : ultimo atto della trattativa tra Salvini e Di Maio: oggi l'incontro decisivo a Milano. "Si parlerà solo del contratto di Governo e non di nomi", assicura il leader M5S. Ma sul dialogo tra Lega e 5 ...

Governo : si ragiona su primi nomi - si apre trattativa premier : tra i 'tecnici' spuntano Della Cananea e Becchi : spuntano i primi nomi per la formazione Della squadra di Governo, a margine dell'incontro di vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per ora si tratta di rumors, di voci alimentate da ambienti ...

Toto-Governo - duello tra Di Maio e Salvini : come premier «terzo» spunta Massolo : Pressing del M5S, ma il leader leghista vuole restare fuori. L’ambasciatore già capo dei Servizi segreti piace molto al Carroccio per guidare l’esecutivo. Calderoli potrebbe guidare le Riforme, mentre l’anti-euro Borghi l’Economia

Governo - toto-premier : spunta il nome dell'ex presidente della Rai Anna Maria Tarantola : Salvo compi di scena dell'ultimo minuto, che non sono certo da escludere visto quanto è accaduto fino a oggi, saranno dunque Salvini e Di Maio, e non Sergio Mattarella , a scegliere ministri e premier ...

Governo M5S Lega - toto-premier e nomi ministri/ Salvini e Di Maio : idea staffetta - ma spunta Giulia Bongiorno : Governo M5S Lega, totonomi premier e ministri. Salvini e Di Maio: idea staffetta, ma spunta Giulia Bongiorno. Le ultime notizie sulla formazione dell'esecutivo: gli scenari

TOTO-Governo - MATTARELLA : PRONTI NOMI PREMIER E MINISTRI/ Ticket Belloni-Rossi - 'spunta' anche Bebe Vio.. : Governo, toto-PREMIER: Elisabetta Belloni in pole. Sergio MATTARELLA punta su un esecutivo neutrale e spuntano i primi NOMI: da Cottarelli alla Reichlin, tutti gli aggiornamenti