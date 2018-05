Governo | per il premier spuntano i nomi di Conte e Roventini

BORSA & NUOVO Governo/ Ai mercati non piace il programma Lega-M5s - ecco perché : Mettere in discussione l’austerity per cercare di crescere vuol dire mettere in discussione l’Ue. E trovarsi quindi contro i mercati, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA E SPREAD/ ecco perché è scattato l'allarme sull'Italia, di P. AnnoniSPY FINANZA/ Gli allarmi che contano più dello spread italiano, di M. Bottarelli

Governo - Lega e iscritti M5s dicono sì al contratto/ Di Maio e Salvini - domani incontro per scelta premier : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:18:00 GMT)

Migranti - 10.000 a Napoli per diritti - preoccupa Governo Lega : Napoli - "Contribuiamo per il 10% al dell'Italia ma stanno formando un governo con la Lega, con un contratto che con ci considera, siamo preoccupati e spaventati". Mamadou Sy, senegalese, dal 2012 in ...

Il Movimento 5 Stelle approva il contratto per il Governo del cambiamento : "94% di sì" : "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al contratto per il governo del cambiamento". Lo ha annunciato il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di...

Il Movimento 5 Stelle approva il Contratto per il Governo del Cambiamento : "94% di sì" : "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al Contratto per il Governo del Cambiamento". Lo ha annunciato il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di...

Cav capo del Governo? Per la Lega è fuori tempo masimo : "Sono disponibile a guidare un governo di centrodestra". Così Silvio Berlusconi, durante la visita ad Aosta in vista della campagna elettorale per le Regionali, ha "chiamato" il Quirinale per dichiararsi disponibile a guidare un governo di centrodestra nel caso in cui l'esecutivo di Lega e M5S non dovesse decollare. Disponibilità che da Via Bellerio sarebbe stata definita fuori tempo massimo."Al momento non c'è nessuno con l'esperienza ...

Governo - Di Maio : “La formazione del Governo è alle porte. Il primo provvedimento? Spero il taglio ai vitalizi” : “Abbiamo votato in un giorno sulla piattaforma Rousseau perché il governo è alle porte. Dobbiamo dare un governo all’Italia il prima possibile”. Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook insieme a Riccardo Fraccaro, questore grillino alla Camera. E proprio con Fraccaro aggiunge: “Il primo provvedimento Spero sia il taglio ai vitalizi”. L'articolo governo, Di Maio: “La ...

Governo - Berlusconi scarica Salvini : "Torna a casa". E Matteo perde le staffe : Governo, voto online su contratto definitivo. Ira di Berlusconi che prende le distanze da Salvini. Il leader padano lo chiama per avere spiegazioni ma il confronto resta infuocato.

Governo M5s-Lega - la sintesi del contratto tra Di Maio e Salvini (per chi non ha molto tempo) : Cosa c'è scritto nel contratto Lega-5stelle? Il documento contiene trenta punti in 57 pagine che esplorano tutti i punti di cui si è parlato in campagna elettorale, dalla riforma delle pensioni, l'...

Governo - Castelli : “I tempi per punti contratto? Nella nostra mente. Coperture? Non le abbiamo indicate ma ci sono” : Intervista a tutto campo sul programma di Governo M5S-Lega con Laura Castelli, deputata pentastellata e unica donna presente al tavolo tecnico che ha redatto il “contratto per il programma del cambiamento”. “Le coperture finanziarie non sono state pubblicate? Se lo avessimo fatto avremmo impiegato sei mesi per chiudere il documento. In realtà le coperture ci sono”. Contrariamente a quanto più volte annunciato, mancano ...

Governo - Castelli (M5s) : “La Tav? Nel contratto di Governo rafforziamo il no a quell’opera inutile” : “Non è vero che nel programma non c’è il no alla Tav. La forma in cui l’abbiamo scritta rafforza ancora di più l’interruzione di quell’opera inutile“. Sono le parole della deputata del M5S, Laura Castelli, che in questi giorni ha fatto parte del tavolo tecnico per la stesura del contratto tra il movimento e la Lega. “Come è scritta oggi ci sono due punti che fanno in modo che quell’opera non si ...

Contratto di Governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Insieme a vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...

Contratto di Governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Da ricalcolo vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...

Governo : Calenda - per molti cittadini Stato è come fantacalcio : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Nessun italiano che ha votato Lega e M5S affiderebbe la propria attività e finanze a sprovveduti senza arte ne parte. Però gli affidano lo Stato. Perché per molti cittadini lo Stato è cosa diversa da loro. E ci si può divertire come con il fantacalcio”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.Rispondendo ad un utente che successivamente manifestava critiche per il tweet ...