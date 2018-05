Governo | Di Maio | ' Il premier dovrà essere persona amica del popolo' Aperti i gazebo per

M5s - Di Maio : 'Con la Lega non è un'alleanza - ma un contratto di Governo' : "Nel contratto è ben spiegato che continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali e anche alle prossime ...

Di Maio : Più del 94% dice sì al Governo del Cambiamento : "Più del 94% dice sì al Contratto per il Governo del Cambiamento": è un Luigi Di Maio entusiasta quello che diffonde i risultati del voto online sul programma di Governo.Votazione che sa di plebiscito e sulla cui validità garantisce l'associazione Rousseau. Su 44.796 votanti 42.274 hanno detto sì e 2.522 no. Di Maio ha commentato i risultati del voto online sul contratto di Governo M5s-Lega con un post sul Blog delle Stelle:C'è stata una ...

