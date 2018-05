Governo Cinquestelle-Lega | trapela la lista dei possibili ministri

Governo - il balzo della Lega : supera il 25 per cento I Cinquestelle giù di un punto : Il partito di Salvini unico a crescere, FI scende al 12%. In calo anche Fratelli d’Italia (al 3,4) e il Pd (al 18)

Governo Lega-Cinquestelle - dal Cremlino arriva la benedizione di Putin Video : La giornata odierna non sara' ricordata solo per la chiusura della stesura definitiva del patto di Governo tra il movimento Cinquestelle e la Lega. Nelle prime ore del pomeriggio l'agenzia Ansa ha battuto una nota proveniente da Mosca. Un portavoce ufficiale del Presidente Putin ha espresso il commento favorevole del Cremlino alla nuova alleanza di Governo. Tra i punti dell'accordo lungamente discusso tra le delegazioni dei movimenti guidati da ...

Governo - patto M5S-Lega e contratto chiuso : un cinquestelle verso Palazzo Chigi : Un presidente del Consiglio targato M5S. Nella nebbia che avvolge la formazione del nuovo Governo, qualche punto meno instabile del solito si comincia ad intravvedere. Nella lunghissima sfida...

Governo - il malsano amplesso cinquestelle-Lega (e B.) non porterà nulla di buono : L’accordo tra Lega e Cinquestelle per un nuovo Governo sotto l’egida di Silvio Berlusconi è certamente l’ennesimo frutto avvelenato della demenziale strategia autolesionistica di Matteo Renzi e di quello che resta del Pd. Per altri versi, però, tale avvenimento certamente infausto consente di fare chiarezza sulla vera natura del Movimento Cinquestelle. Tale Movimento, proprio per la sua natura estremamente ambigua e priva di ...

Berlusconi acconsente : via libera al Governo Lega-Cinquestelle : "Nessun veto, ma no alla fiducia. [...] L'esecutivo Di Maio-Salvini non segna la fine dell'alleanza di centro-destra". Come riporta Repubblica, così scrive Silvio Berlusconi: parole, queste, con le quali si concede il 'via-libera' alla rimozione di ogni ostacolo sul percorso di nascita dell'esecutivo Lega-M5S; che manifestano il ruolo ancora da top player nella politica italiana del leader di Forza Italia; che dipingono un quadro surreale da ...

Governo : Martina - ero e resto per sfida a Cinquestelle : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – ‘Io ero per la sfida ai Cinquestelle, penso che quella sfida sia ancora attuale”. Lo dice il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ai microfoni di ‘Circo massimo’ su Radio Capital. In Direzione, aggiunge, “c’è stata una discussione utile, pensate se il Pd in questi giorni si fosse diviso per pochi voti. Non poteva essere di supporto oggi. Non nascondo certo che ci siano ...

Stallo Cinquestelle-Lega sul Governo. Crimi : «Salvini tardivo». Ma si tratta : «Salvini è credibile? Di quale Salvini stiamo parlando? Perché ogni volta cambia la sua posizione». Lo dice il senatore del M5s Vito Crimi intervistato da Maria Latella...

Salvini rilancia : «Governo a termine con i Cinquestelle - no a premier tecnici» : In precedenza Di Maio aveva definito ogni i potesi di governo tecnico un «tradimento del popolo». Sia Grillo (che torna a chiedere un referendum sull’euro) che Salvini tornano ai toni populisti

Governo - Cinquestelle : 'No a Mattarella - si vada subito al voto' : No a Mattarella e voto subito: è la posizione del M5s in vista delle nuove consultazioni. "Diciamo no a un nuovo Nazareno. E sarebbe ancora peggio un Governo di scopo, di tregua o con qualsiasi altra ...

Governo con il PD? È una sola la condizione irrinunciabile per i Cinquestelle Video : Si stanno vivendo ore di fibrillazione nei palazzi della politica: il giro di #consultazioni terminato ieri da parte del Presidente della Camera Roberto Fico, volto a verificare la possibilita' di creare un'alleanza di Governo [Video] tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, è stato definito positivo. Il presidente Mattarella ha lasciato tempo fino all'inizio di maggio alla terza carica dello Stato per delineare l'ipotesi di un accordo con ...

Governo : Magorno (Pd) - ribadisco senza di me esecutivo con Cinquestelle : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Siamo un partito democratico e ci sarà una discussione in direzione. Per quanto mi riguarda posso solo ribadire il mio senza di me a un Governo col M5S”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Ernesto Magorno. L'articolo Governo: Magorno (Pd), ribadisco senza di me esecutivo con Cinquestelle sembra essere il primo su Meteo Web.