Governo : aperti i gazebo della Lega a Milano : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega-M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell’accordo), oggi – e domani – tocca al Carroccio. A Milano si può votare la mattina, dalle 10 alle 13, in via Vittor Pisani, angolo piazza Duca D’Aosta: in via ...

Governo : aperti i gazebo della Lega a Milano : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega-M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell’accordo), oggi – e domani – tocca al Carroccio. A Milano si può votare la mattina, dalle 10 alle 13, in via Vittor Pisani, angolo piazza Duca D’Aosta: in via ...

Dai migranti alle manette per gli evasori : i fronti aperti nel programma di Governo : Tra gli altri temi che dividono Lega e Movimento 5 Stelle ci sono la giustizia, con il conflitto di interessi e le grandi opere. Scontro anche sulle nuove regole per la legittima difesa.

Fico al lavoro per Governo M5s-Pd. I dem : aperti al confronto. Di Maio chiude con la Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Meloni : 'Con M5s aperti al dialogo ma guida del Governo a noi' : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni conferma la difficoltà di trovare un accordo con il M5s per una maggioranza di governo. "In particolare in Di Maio ...

Di Maio al Corriere : "Salvini mantiene la parola - sul Governo noi aperti a tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese". Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera.Sull'ipotesi di ministri di altri partiti all'interno di un suo governo, Di Maio osserva: "Se si dovrà parlare dei ...

Eletti presidenti di Camera e Senato. Di Maio : Governo? Aperti a tutti - : Il leader M5S, dopo l'elezione di Casellati e Fico, è disponibile a un confronto con tutti "purché dialogo e confronto restino incentrati sulle priorità dei cittadini". E ancora: "Salvini è stato di ...

Di Maio : 'Governo? Noi aperti a tutti - Salvini sa mantenere la parola data' : L' elezione dei due presidenti delle Camere , Roberto Fico ed Elisabetta Casellati , è il primo risultato dell'intesa fra M5s e centrodestra, che ora però deve confrontarsi con un impegno più delicato:...

Salvini : 'Aperti a proposte per Governo ma non con Pd' : "Sento forte il dovere di tener fede al mandato di 12 milioni che hanno scelto il centrodestra e di quasi 6 milioni che hanno scelto la Lega: stiamo lavorando per dare un governo a questo Paese con un ...

M5S - LUIGI DI MAIO : “SENZA DI NOI NIENTE Governo”/ Brunetta : “Aperti a dialogo”. Intesa con il centrodestra? : LUIGI Di MAIO su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:21:00 GMT)