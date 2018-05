Google Home supporta i comandi vocali di navigazione durante le chiamate

Google Home si avvicina alle vendite di Amazon Alexa mentre Apple HomePod resta indietro : Gli smart speaker stanno diventando rapidamente una componente importante del mercato e, per quanto riguarda le vendite, Google Home si sta avvicinando ai numeri di Amazon Alexa, mentre Apple col suo HomePod è costretta ad inseguire. Vediamo insieme come sono andate le vendite degli smart speaker dei principali brand nel Q1 2018. L'articolo Google Home si avvicina alle vendite di Amazon Alexa mentre Apple HomePod resta indietro proviene da ...

Mentre Google Home ora interagisce con Google Play Film - Netflix permette di saltare le sigle anche su Chromecast : Dopo l'annuncio al Google I/O 2018 l'interazione fra Google Home e Google Play Film è finalmente realtà e risulta essere in fase di roll out. Allo stesso tempo, rimanendo sempre in tema di fruizione di contenuti multimediali, l'app di Netflix per Android consente finalmente di saltare le sigle delle serie TV anche su Chromecast. L'articolo Mentre Google Home ora interagisce con Google Play Film, Netflix permette di saltare le sigle anche su ...

Google Home a 129 euro esaurito sul Google Store? Ci pensa Monclick : Non avete fatto in tempo ad acquistare Google Home in promozione presso il Google Store e ora è esaurito? Niente paura, su Monclick è disponibile in offerta allo stesso prezzo con spedizione gratuita. L'articolo Google Home a 129 euro esaurito sul Google Store? Ci pensa Monclick proviene da TuttoAndroid.

L’app Google Home integra finalmente la schermata con i promemoria : C'è voluto tempo, molto tempo a essere sinceri, ma alla fine la schermata con promemoria è arrivata all'interno dell'applicazione Google Home e quindi i promemoria possono essere gestiti facilmente in pochi clic da qui. L'articolo L’app Google Home integra finalmente la schermata con i promemoria proviene da TuttoAndroid.

La gamma smart home di Xiaomi è controllabile anche da Google Assistant : Xiaomi annuncia la compatibilità dei propri prodotti smart home con Google Assistant. Sarà possibile controllare vocalmente l'accensione/spegnimento delle luci e molto altro. L'articolo La gamma smart home di Xiaomi è controllabile anche da Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

La scorciatoia per Google Assistant compare nella Home page di numerosi utenti : Nelle ultime ore numerosi utenti hanno trovato una scorciatoia all'Assistente Google nella propria Home page, ovviamente senza mai averla messa. L'articolo La scorciatoia per Google Assistant compare nella Home page di numerosi utenti proviene da TuttoAndroid.

I dispositivi compatibili Google Home : Si va allargando ogni giorno di più la lista dei dispositivi compatibili Google Home grazie ai quali è possibile creare un’ecosistema intelligente e sempre connesso con noi. Grazie a Google Assistant infatti, basta un comando vocale per abbassare la temperatura in una stanza o accendere la luce in un altra. Tutto questo è possibile grazie ai tantissimi dispositivi in commercio compatibili con l’assistente vocale di Mountain View, con ...

Google Home ora può interagire con Play Movies e Home Max funzionare da sound bar : Durante il Google I/O 2018 Big G annuncia alcune novità relative ai suoi speaker intelligenti. Per quanto riguarda Google Home arriva ora la possibilità di interagire con Google Play Movies e nel frattempo il Google Home Max attende un aggiornamento che gli permetterà finalmente di funzionare da sound bar grazie a un'importante riduzione della latenza. L'articolo Google Home ora può interagire con Play Movies e Home Max funzionare da sound bar ...

Volete Google Home Mini e Chromecast 2015? Ecco l’offerta di Unieuro : Unieuro vuole che proviate l'esperienza multimediale di Google a 360 gradi e così lancia un bundle di prodotti, che comprende Google Home Mini e Google Chromecast 2015, a un prezzo decisamente allettante. L'articolo Volete Google Home Mini e Chromecast 2015? Ecco l’offerta di Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Google Home diventa portatile grazie alla base LOFT con batteria incorporata : La base LOFT di Ninety7 permette di "trasformare" il vostro Google Home in un dispositivo portatile grazie alla batteria incorporata nella parte inferiore: scopriamo tutti i dettagli sull'accessorio. L'articolo Google Home diventa portatile grazie alla base LOFT con batteria incorporata proviene da TuttoAndroid.

Come Avere Google Home Mini Gratis Con Wind Magnum 10 : Google Home Mini è incluso nel prezzo dell’offerta Wind Magnum 10. L’offerta Wind Magnum 10 GB ti riserva anche un bel Google Home Mini incluso nel prezzo. Vuoi Google Home Mini Gratis? Ecco Come Wind Magnum 10 regala Google Home Mini Grandi novità arrivano per tutti gli interessati ad acquistare Google Home Mini. Wind, infatti, ha deciso di regalare lo […]

Google Home Mini è incluso nel prezzo dell’offerta Wind Magnum 10 : Ora che i Google Home sono sbarcati anche in Italia, gli operatori iniziano a proporli anche nelle proprie offerte telefoniche. È questo il caso di Wind che include ora nella sua promozione in abbonamento Wind Magnum 10 anche il Google Home Mini al prezzo di 14,90 euro al mese comprensivi di minuti illimitati e di 10 GB di internet. L'articolo Google Home Mini è incluso nel prezzo dell’offerta Wind Magnum 10 proviene da TuttoAndroid.

Google continua a migliorare le funzioni di Google Home e Google Assistant : La nuova versione di Google Home nasconde alcune interessanti novità sotto al cofano, mentre sono in arrivo novità per il casting e Google Assistant si mette un cappello da cuoco. L'articolo Google continua a migliorare le funzioni di Google Home e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Home e Home Mini già in sconto sul Google Store a prezzi niente male : Non sappiamo perché, forse non stanno riscuotendo il successo sperato, fatto sta che Google Home e Google Home Mini sono già in sconto sul Google Store, a poche settimane dal loro lancio. L'articolo Google Home e Home Mini già in sconto sul Google Store a prezzi niente male proviene da TuttoAndroid.