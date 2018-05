Google Chrome | rimozione del lucchetto per i siti HTTPS

Mentre Google Home ora interagisce con Google Play Film - Netflix permette di saltare le sigle anche su Chromecast : Dopo l'annuncio al Google I/O 2018 l'interazione fra Google Home e Google Play Film è finalmente realtà e risulta essere in fase di roll out. Allo stesso tempo, rimanendo sempre in tema di fruizione di contenuti multimediali, l'app di Netflix per Android consente finalmente di saltare le sigle delle serie TV anche su Chromecast. L'articolo Mentre Google Home ora interagisce con Google Play Film, Netflix permette di saltare le sigle anche su ...

Google fa un passo indietro con Chrome - ammettendo di aver sbagliato approccio : Il mese scorso è stato rilasciato Google Chrome 66 con inclusa una nuova e utile funzione capace di limitare i fastidiosi autoplay dei video nelle pagine web. Questa funzione ha però influenzato negativamente i giochi e altre esperienze web!

Ancora novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS : Con Google Chrome 66 gli sviluppatori hanno introdotto nuove restrizioni per quanto riguarda la riproduzione automatica dei video. Non tutti hanno apprezzato

La Modalità Picture-in-Picture funziona su Google Chrome per Chrome OS e la versione Android si aggiorna : Da Reddit arriva una nuova importante testimonianza: la Modalità Picture-in-Picture di Google Chrome sembra essere attiva nella versione DEV 68+ su Chrome OS

Dopo il Google I/O 2018 Android P sarà sempre più integrato in Chrome OS : Ultimamente stiamo notando un grande impegno da parte di Google per portale su Chrome OS un supporto il più completo possibile alle applicazioni Android. Ecco cosa cambierà Dopo il Google I/O 2018!

Anche Google Chrome dovrebbe iniziare a considerare il machine learning : Pare che il machine learning stia per approdare Anche su Google Chrome. Nonostente Big G non ne abbia fatto cenno in occasione del Google I/O 2018, trapela una richiesta attraverso la quale possiamo intuire che il team di Google stia iniziando i preparativi per implementare funzionalità utili per il risparmio delle risorse.

La modalità Picture-in-Picture di Google Chrome in una video preview : Lo staff di ChromeUnboxed ha individuato un nuovo commit nel repository Chromium, che consente alla modalità PiP di funzionare anche su Google Chrome

Torna la promozione di Rakuten.TV per Google Chromecast 2015 : Torna la promozione di Rakuten.TV che consente di acquistare Chromecast 2015 a soli 28,99 euro, spese di spedizione incluse, direttamente sul Google Store.

Google Chrome potrebbe presto permettere di scegliere uno sfondo per le nuove schede : Il team di Google Chrome sta lavorando ad un aggiornamento con cui sarà introdotta la possibilità di impostare un'immagine di sfondo nelle nuove schede

Volete Google Home Mini e Chromecast 2015? Ecco l'offerta di Unieuro : Unieuro vuole che proviate l'esperienza multimediale di Google a 360 gradi e così lancia un bundle di prodotti, che comprende Google Home Mini e Google Chromecast 2015, a un prezzo decisamente allettante.

Google Chrome sta testando una omnibox ridisegnata per i suggerimenti di ricerca : Google, stando a quanto si è appreso recentemente, sta portando avanti dei test su Chrome per introdurre una omnibox (la barra degli indirizzi) rinnovata dal punto di vista del design e sotto il profilo del funzionamento, così da fornire agli utenti suggerimenti di ricerca più ricchi di dettagli. Scopriamo insieme la nuova omnibox introdotta nel canale Canary di Chrome.

Una nuova Google Chromecast è stata rivelata da alcuni documenti FCC : É emerso un nuovo documento della FCC secondo cui Google è al lavoro sulla seconda generazione della sua Chromecast, una nuova versione con funzionalità Bluetooth!

Google Chrome beta per Android si aggiorna con il supporto per la realtà virtuale e qualche piccolo cambiamento grafico : Vi abbiamo già parlato di come Google abbia già reso disponibile agli sviluppatori Google Chrome 67 beta introducendo nuove funzionalità tra cui le WebXR API, ma ora l'aggiornamento si è propagato anche nella versione mobile per Android. Ecco a voi tutte le novità introdotte!

Google Chrome si prepara a introdurre il supporto al notch : Google Chrome si prepara a introdurre il supporto al notch, il tanto chiacchierato taglio nel display ormai disponibile su diversi modelli di smartphone Android di recente presentazione.