«Gli spifferi» di Muratori aprono porte sul mistero

ilgiornale

: @DavidG__ @EnricoGallicani @senzasinistra @mariellarosati @AnnaAscani @pdnetwork Gli spifferi ed i vetri rotti sono… - luciomourinho : @DavidG__ @EnricoGallicani @senzasinistra @mariellarosati @AnnaAscani @pdnetwork Gli spifferi ed i vetri rotti sono… - luciomourinho : @DavidG__ @EnricoGallicani @senzasinistra @mariellarosati @AnnaAscani @pdnetwork >chi comanda è sempre colui che ha… - fipo972 : RT @mimmo___1926: Quando uscite dalla mia vita chiudete bene la porta... odio gli spifferi -

(Di sabato 19 maggio 2018) Fabrizio Ottaviani M i sono sempre chiesto quali straordinarie biografie nascondano le commesse delle boutique di lusso. Non possono essere figlie del popolo, perché se lo fossero non saprebbero come ...