Giro d’Italia 2018 | Simon Yates | “Volevo riprendere Froome e vincere sullo Zoncolan!

Giro d’Italia 2018 - le pagelle dello Zoncolan : Froome campione vero. Aru bocciato. Pozzovivo un leone : pagelle 14MA TAPPA Giro D’ITALIA 2018, SAN VITO AL TAGLIAMENTO-Zoncolan Chris Froome, 10: che campione! Oggi si è visto finalmente anche al Giro il fuoriclasse che ha vinto quattro Tour de France. Dopo due settimane difficilissime, per molti era considerato ormai fuori dai giochi. Ha saputo reagire da fenomeno. Sulla salita più dura della Corsa Rosa ha impresso le sue celeberrime frullate, staccando tutti e conquistando una vittoria ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo : “Questo è l’anno giusto per il podio - non mi accontento : voglio una tappa” : Domenico Pozzovivo è stato splendido sullo Zoncolan, ha tenuto botta agli altri big del Giro d’Italia, ha concluso subito alle spalle di Chris Froome e Simon Yates, riuscendo a risalire fino alla terza posizione nella classifica generale. Il lucano è in piena lotta per il podio e fa sognare tutti gli appassionati del ciclismo: l’Italia si aggrappa a lui per chiudere nella top 3 dopo il crollo verticale di Fabio Aru. Queste le ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Vincere sullo Zoncolan era un obiettivo! La maglia rosa? Non è finita!” : Chris Froome ha trionfato sullo Zoncolan conquistando una vittoria memorabile: il britannico si è risvegliato dal torpore e ha domato il Mostro della Carnia, ottenendo il primo successo al Giro d’Italia 2018 e risalendo in quinta posizione in classifica generale. Queste le dichiarazioni che il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha rilasciato ai microfoni della Rai (in uno splendido italiano): “Una tappa molto importante, per ...

Giro d’Italia – Royal Wedding : doppietta britannica sullo Zoncolan : Froome vince la tappa - Yates è sempre più rosa. Ecco la nuova classifica : Giro d’Italia, Chris Froome vince la sua prima tappa in Italia sul terribile Zoncolan. Vola la maglia rosa Simon Yates che ha superato a pieni voti anche l’ultimo esame Nel giorno del Royal Wedding tra il Principe Harry e la bellissima Meghan Markle, anche il Giro d’Italia celebra la Gran Bretagna con una doppietta storica sull’infernale Zoncolan. Nella salita più dura d’Europa, Chris Froome ha vinto la sua prima ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani resta in Maglia Ciclamino : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia dopo la quattordicesima tappa. Maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 197 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 98 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 94 5 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 90 6 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 89 7 NED VAN POPPEL Danny TEAM ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : che campione! Rinasce sullo Zoncolan e vince davanti a Yates. Grande Pozzovivo - Aru alza bandiera bianca : L’Inferno che porta in Paradiso. Dallo sconforto degli ultimi giorni, le tante difficoltà affrontate, alla gioia della vittoria su una salita mitica: Chris Froome si prende il Monte Zoncolan, la 14esima tappa del Giro d’Italia e si rilancia in classifica generale, in una giornata in cui Simon Yates si difende alla Grande, al pari di Domenico Pozzovivo terzo a poco più di 20” e Tom Dumoulin che senza brillare arriva a 37” ...

Chris Froome ha vinto la 14ª tappa del Giro d’Italia - con arrivo sul Monte Zoncolan : Il ciclista inglese Chris Froome ha vinto la 14ª tappa del Giro d’Italia: 186 chilometri percorsi interamente in Friuli-Venezia Giulia, con partenza da San Michele al Tagliamento e arrivo sul Monte Zoncolan, dopo una delle salite più dure e famose del The post Chris Froome ha vinto la 14ª tappa del Giro d’Italia, con arrivo sul Monte Zoncolan appeared first on Il Post.

Classifica Giro d’Italia 2018 - 14a tappa Zoncolan : Lo Zoncolan ha regalato grandissimo spettacolo, il Mostro della Carnia ha letteralmente rivoluzionato la Classifica generale del Giro d’Italia 2018. La salita più dura d’Europa ha messo in ginocchio tutti i big, la corsa per la maglia rosa è completamente aperta. Fabio Aru è letteralmente crollato, Chris Froome ci ha provato, Simon Yates e Tom Dumoulin sono in piena lotta per il titolo, Domenico Pozzovivo vuole il podio a tutti i ...

Giro d’Italia – Capitombolo di un tecnico che tentava di rifornire i corridori verso lo Zoncolan [VIDEO] : Esilarante caduta di un tecnico mentre tentava di rifornire i corridori verso lo Zoncolan nella tappa odierna del Giro d’Italia E’ in corso la decisiva e importantissima 14ª tappa del Giro d’Italia 101. I corridori stanno affrontando la tostissima salita dello Zoncolan, definita la più dura d’Europa. Un grande banco di prova per i ciclisti che devono affrontare l’inferno dello Zoncolan, dove c’è anche tempo ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (20 maggio) : Tolmezzo-Sappada. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (domenica 20 maggio) si correrà la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 176 km da Tolmezzo a Sappada. Un altro tappone di montagna, che vedrà i corridori scalare le splendide vette delle Dolomiti. Si comincia con il GPM di terza categoria del Passo della Mauria, poi lungo tratto di falsopiano verso Cortina d’Ampezzo, per poi affrontare il Passo Tre Croci. Negli ultimi 40 km la corsa entrerà nel vivo con tre salite in rapida ...

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 è in programma domenica 20 maggio: la Tolmezzo-Sappada regalerà sicuramente grande spettacolo e potrebbe ridisegnare la classifica generale. Sono previsti ben 176 chilometri tra Friuli-Venezia-Giulia e Veneto, verranno attraversate le province di Udine e Belluno, verranno scalati ben 4 GPM: Passo della Mauria, Patto Tre Croci, Passo di Sant’Antonio, Costalissoio prima dello strappo che ...

Giro d’Italia – Percorso - altimetria e favoriti della 14ª tappa : l’inferno dello Zoncolan per rivoluzionare la classifica : Percorso, altimetria e favoriti della 14ª tappa del Giro d’Italia: oggi l’inferno dello Zoncolan Grande banco di prova oggi nella 14ª tappa del Giro d’Italia per i ciclisti. I corridori affronteranno il difficilissimo e tanto atteso Monte Zoncolan. Una tappa di montagna dura con finale durissimo. 186km da San Vito di Tagliamento al Monte Zoncolan, considerato la salita più alta d’Europa con 10 km al 12% di media con punte ...

Giro d’Italia – Dolori e fastidi per Froome - il retroscena svelato da Brailsford è sorprendente : “gli abbiamo detto di ritirarsi” : Il team manager del team Sky ha svelato come la squadra abbia proposto a Froome di ritirarsi dal Giro per alcuni fastidiosi Dolori Il Giro d’Italia entra finalmente nel vivo, lo Zoncolan in programma oggi metterà a dura prova i ciclisti rivoluzionando certamente la classifica generale. Simon Yates ha intenzione di tenersi stretta la maglia rosa, ma non sarà facile contro un gruppo di avversari determinati a compiere proprio in questa tappa ...

Giro d’Italia – Oggi c’è lo Zoncolan - la prova del 9 per Fabio Aru : “la pressione la sente chi non è preparato - non è il mio caso!” : Fabio Aru carico e pronto al meglio per affrontare la tosta tappa odierna del Giro d’Italia: lo Zoncolan non spaventa il sardo della UAE Team Emirate 3’10”, questo il gap da colmare per Fabio Aru per indossare la maglia rosa del Giro d’Italia 101. Il sardo della UAE Team Emirates si trova attualmente al decimo posto della classifica generale, guidata da un eccezionale Simon Yates. Oggi però, la tappa clou del Giro ...