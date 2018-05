Giro d’Italia 2018 | Simon Yates sempre più padrone Nessun cedimento neanche sullo

VIDEO Chris Froome vince sullo Zoncolan! Yates in rosa - Aru affonda : gli highlights di una tappa pazzesca al Giro d’Italia : Chris Froome ha vinto sullo Zoncolan conquistando la tappa più bella del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha piazzato l’allungo a circa tre chilometri dal traguardo, Simon Yates si è ben difeso e ha guadagnato secondi preziosi su Tom Dumoulin. Domenico Pozzovivo si è salvato con il cuore e lotterà per il podio, Fabio Aru è letteralmente sprofondato. Di seguito il VIDEO con gli highlights della quattordicesima tappa con la salita più ...

Giro d’Italia 2018 : Domenico Pozzovivo - che leone! Mette il cuore sullo Zoncolan - il podio diventa possibile! : La strada si impennava al 22%, le pendenze erano proibitive, la porta dell’Inferno si era spalancata davanti a lui, il rischio di crollare era davvero a un passo ma come un leone indomabile non ha accettato il verdetto, non si è lasciato tentare dalla possibilità di mollare la presa, ha risposto colpo su colpo, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo ed è stato uno dei grandi protagonisti di una giornata che verrà ricordata a lungo da ...

Giro d’Italia – Yates non si accontenta - Simon rammaricato per il secondo posto di tappa : “felice e deluso allo stesso tempo” : Simon Yates parla dopo la quattordicesima tappa del Giro d’Italia, la maglia rosa tra felicità e frustrazione per essere giunto al traguardo dietro Froome La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha messo in mostra la forma fisica di Chris Froome finora rimasta in ombra. Il ciclista del Team Sky ha dato spettacolo sul temuto Monte Zocolan, mettendo dietro anche l’attuale maglia rosa della corsa Simon Yates. Proprio il ...

Giro d’Italia – Froome ci crede fino alla fine : “non è ancora finita - dopo la caduta non mi sono mai sentito normale” : Chris Froome non getta la spugna: il britannico crede nella possibilità di salire sul podio del Giro d’Italia 101 Froome è stato autore oggi di una strepitosa impresa sullo Zoncolan. Il britannico del Team Sky ha trionfato oggi sul traguardo della 14ª tappa del Giro d’Italia, con pochi metri di vantaggio sul connazionale Simon Yates, che si conferma quindi sempre più leader della classifica generale. Froome ha comunque dimostrato di ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Non avevo forze - questo non sono io : non riesco a lottare coi migliori” : Fabio Aru è letteralmente sprofondato sullo Zoncolan. Il Cavaliere dei Quattro Mori è andato in crisi sulla salita più dura d’Europa e ha pagato ben 2’22” di distacco da Chris Froome, unico dei big a subire un dazio così pesante nella giornata più dura di questa Corsa Rosa. Il capitano della UAE Emirates è ora a quasi sei minuti dalla maglia rosa ed è definitivamente ridimensionato. Il bilancio del sardo è molto amaro: ...

Chris Froome può vincere il Giro d’Italia 2018 : il fenomeno ritrovato. Vola in salita e a cronometro può fare la differenza : Ha dimostrato cosa significa essere fuoriclasse, ha ribadito ancora una volta tutta la sua potenza, ha messo sulla strada tutto il cuore e la grinta di cui era dotato, non ha voluto lasciare nulla di intentato e ha ruggito come solo un vero campione sa fare. Chris Froome, contro tutto e tutti, ha mostrato i muscoli e ha sciorinato una prestazione ai limiti dell’umano con la quale ha illuminato il Giro d’Italia nella tappa regina: il ...

Fabio Aru - Giro d’Italia fallimentare. Brusco ridimensionamento e futuro in bilico alla UAE Emirates : Sulle terribili salite dello Zoncolan si sono infranti definitivamente i sogni di gloria di Fabio Aru: il Giro d’Italia 2018 si sta rivelando completamente fallimentare. Una grande promessa del ciclismo italiano che, ad ormai quasi 28 anni (li compirà a luglio), non è mai riuscito a compiere l’ultimo scalino per consacrarsi campione. Certo, in bacheca figurano una Vuelta, conquistata ormai nel lontano 2015, ed anche due podi al Giro ...

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Domenica 20 maggio si corre la Tolmezzo-Sappada, quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Dopo le fatiche del giorno precedente con la scalata dello Zoncolan, il gruppo si cimenterà con il classico tappone dolomitico tra Friuli-Venezia-Giulia e Veneto: 176 chilometri che potrebbero ridisegnare ulteriormente la classifica generale. Si attraverseranno le province di Udine e Belluno. Partenza da Tolmezzo alle ore 12.15 poi Villa Santina, ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Volevo riprendere Froome e vincere sullo Zoncolan! Domani si faranno i distacchi” : Simon Yates ha rafforzato la maglia rosa grazie a un’eccezionale prestazione esibita sullo Zoncolan. Il britannico, infatti, ha chiuso al secondo posto alle spalle di Chris Froome e ha aumentato il vantaggio nei confronti di Tom Dumoulin e Domenico Pozzovivo. Il capitano della Mitchelton Scott è parso stremato sul traguardo e oggi ha davvero faticato molto rispetto a quando aveva vinto in scioltezza a Campo Imperatore e a Osimo. Queste le ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle dello Zoncolan : Froome campione vero. Aru bocciato. Pozzovivo un leone : pagelle 14MA TAPPA Giro D’ITALIA 2018, SAN VITO AL TAGLIAMENTO-Zoncolan Chris Froome, 10: che campione! Oggi si è visto finalmente anche al Giro il fuoriclasse che ha vinto quattro Tour de France. Dopo due settimane difficilissime, per molti era considerato ormai fuori dai giochi. Ha saputo reagire da fenomeno. Sulla salita più dura della Corsa Rosa ha impresso le sue celeberrime frullate, staccando tutti e conquistando una vittoria ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo : “Questo è l’anno giusto per il podio - non mi accontento : voglio una tappa” : Domenico Pozzovivo è stato splendido sullo Zoncolan, ha tenuto botta agli altri big del Giro d’Italia, ha concluso subito alle spalle di Chris Froome e Simon Yates, riuscendo a risalire fino alla terza posizione nella classifica generale. Il lucano è in piena lotta per il podio e fa sognare tutti gli appassionati del ciclismo: l’Italia si aggrappa a lui per chiudere nella top 3 dopo il crollo verticale di Fabio Aru. Queste le ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Vincere sullo Zoncolan era un obiettivo! La maglia rosa? Non è finita!” : Chris Froome ha trionfato sullo Zoncolan conquistando una vittoria memorabile: il britannico si è risvegliato dal torpore e ha domato il Mostro della Carnia, ottenendo il primo successo al Giro d’Italia 2018 e risalendo in quinta posizione in classifica generale. Queste le dichiarazioni che il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha rilasciato ai microfoni della Rai (in uno splendido italiano): “Una tappa molto importante, per ...

Giro d’Italia – Royal Wedding : doppietta britannica sullo Zoncolan : Froome vince la tappa - Yates è sempre più rosa. Ecco la nuova classifica : Giro d’Italia, Chris Froome vince la sua prima tappa in Italia sul terribile Zoncolan. Vola la maglia rosa Simon Yates che ha superato a pieni voti anche l’ultimo esame Nel giorno del Royal Wedding tra il Principe Harry e la bellissima Meghan Markle, anche il Giro d’Italia celebra la Gran Bretagna con una doppietta storica sull’infernale Zoncolan. Nella salita più dura d’Europa, Chris Froome ha vinto la sua prima ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani resta in Maglia Ciclamino : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia dopo la quattordicesima tappa. Maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 197 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 98 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 94 5 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 90 6 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 89 7 NED VAN POPPEL Danny TEAM ...