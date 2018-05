Giro di California | doppio colpo per Egan Bernal | il colombiano vince la sesta tappa e si

Giro di California 2018 : Egan Bernal vince la penultima tappa e si riprende la maglia di leader! : Una vittoria attesa, ma forse non in queste proporzioni. Egan Bernal è un predestinato e questo non lo scopriamo certo oggi, ma il giovane colombiano del Team Sky si è imposto nella penultima tappa del Giro di California 2018 assicurandosi anche la vittoria nella classifica generale infliggendo distacchi pesantissimi a tutti gli avversari diretti nella frazione con arrivo a South Lake Tahoe. Bernal è scattato sulla penultima salita di giornata ...

Giro di California femminile 2018 : show di Katie Hall in salita - tappa e maglia. Benissimo Erica Magnaldi : 2015, 2017 e ora anche 2018. Il Giro di California al femminile porta Benissimo alla statunitense Katie Hall che ottiene il suo terzo successo parziale nella corsa a tappe amEricana. L’atleta della UnitedHealthcare Pro Cycling Women’s Team è andato a trionfare nella seconda frazione, con partenza ed arrivo in quel di South Lake Tahoe. Per lei ovviamente anche la maglia di leader. Una salita, quella di Daggett Summitt, a precedere ...

Ciclismo – Giro di California - Sagan impressionato da Gaviria : “impossibile superarlo” : Peter Sagan, campione del mondo in carica, impressionato dalla straordinaria prestazione realizzata da Fernando Gaviria nella quinta tappa del Giro di California La quinta tappa del Giro di California è stata vinta da Fernando Gaviria, giovane corridore della Quick Step Floors. Il colombiano ha battuto Caleb Ewan della Mitchleton Scott e ancora una volta Peter Sagan della Bora Hansgrohe. AFP PHOTO / JEFF PACHOUD LaPresse Il Campione del Mondo in ...

Giro di California : Gaviria beffa Ewan e Sagan e vince la quinta tappa : Fernando Gaviria, velocista della Quick Step Floors, batte Ewan e Sagan nella quinta tappa del Giro di California Fernando Gaviria ha vinto la quinta tappa del Giro di California. Il velocista della Quick Step Floors è riuscito a battere in volata Caleb Ewan della Mitchelton Scott e Peter Sagan della Bora Hansgrohe. Ancora una volta il campione del mondo in carica è stato beffato nel finale ed è stato costretto ad accontentarsi di un ennesimo ...

Giro di California 2018 : Fernando Gaviria imbattibile in volata. Secondo Caleb Ewan : Due su due per Fernando Gaviria in volata al Giro di California 2018: il colombiano non ha rivali allo sprint e si prepara al meglio verso un Tour de France da protagonista, sarà lui l’uomo più atteso nelle frazioni pianeggianti. Sul traguardo di Elk Grove, nella quinta frazione della corsa a tappe statunitense, il corridore della Quick-Step Floors ha sfruttato al meglio il lavoro del compagno di squadra Maxi Richeze per poi mettersi in ...

Ciclismo femminile - Giro di California 2018 : Kendall Ryan vince allo sprint la prima tappa - battute Emma White e Annette Edmondson : La statunitense Kendall Ryan conquista la prima tappa del Giro di California femminile, 124 km con partenza e arrivo a Elk Grove. La portacolori del Team TIBCO -SVB si è imposta allo sprint battendo la connazionale Emma White (Rally Cycling) e l’australiana Annette Edmondson (Wiggle High5). Tanti attacchi fin dalla partenza, ma il gruppo mantiene alta l’andatura e non concede spazio. Dopo 60 km riescono a prendere il largo due atlete: Lisa ...

Giro di California - doppio colpo di Van Garderen : il corridore vince tappa e diventa leader della classifica generale : Tejay Van Garderen della BMC vince la quarta tappa del Giro di California e diventa il nuovo leader della corsa americana Tejay Van Garderen della BMC ha vinto la cronometro di San José Morgan Hill, valida per il Giro di California. Il corridore americano ha fermato il tempo a 40’47” trionfando con grande autorità. Ottimo secondo posto per Patrick Bevin della BMC che ha battuto Geoghegan Har del Team Sky. Buon quinto posto di Filippo ...

Giro di California 2018 : Tejay Van Garderen vince la crono e si porta in testa alla generale - Filippo Ganna quinto : 34 chilometri contro il tempo che hanno sconvolto la classifica generale. La quarta tappa del Giro di California 2018, come prevedibile, ha lasciato il segno sulla corsa: Tejay Van Garderen (Bmc) ha vinto la prova e ha colto il suo primo successo stagionale, chiudendo in 40’47”, sufficienti per conquistare la maglia. Alle sue spalle il compagno di squadra alla Bmc Patrick Bevin a 7”, mentre il britannico del Team Sky Tao ...

Giro di California - Sagan battuto anche oggi - il corridore analizza la sua prestazione a Laguna Seca : Peter Sagan ha chiuso in quarta posizione la terza tappa del Giro di California: il campione del mondo ha analizzato la sua prestazione a Laguna Seca La terza tappa del Giro di California è stata interessante sotto ogni punto di vista. A conquistare la frazione è stato Toms Skujins della Trek Segafredo ha battuto sul traguardo di Laguna Seca lo statunitense Sean Bennett della Hagens Berman Axeon giunto con tre secondi di svantaggio e ...

Giro di California – Skujins come i piloti della SBK : il lettone vince a Laguna Seca : Toms Skujins della Trek Segafredo ha vinto la terza tappa del Giro di California: battuti Sean Bennett e Caleb Ewan Toms Skujins ha vinto la terza tappa del Giro di California. Il lettone della Trek Segafredo ha battuto sul traguardo di Laguna Seca lo statunitense Sean Bennett della Hagens Berman Axeon giunto con tre secondi di svantaggio e l’australiano Caleb Ewan della Mitchelton Scott, che ha regolato il gruppo, giunto a 8″. ...

Ciclismo - Giro della California : terza tappa a Skujins - Bernal sempre leader : ... Hagens Berman Axeon, e di 8' il gruppo dei migliori, regolato in volata dall'australiano Caleb Ewan , Mitchelton-Scott, sullo slovacco e campione del mondo Peter Sagan , Bora-Hansgrohe, e sul ...

Giro di California 2018 : Toms Skujins anticipa e beffa il gruppo - Caleb Ewan vince la volata dei battuti : Parla lettone la terza frazione del Giro di California: ad aggiudicarsi la King City – Laguna Seca Recreation Area, di 197 km è stato l’alfiere della Trek-Segafredo Toms Skujins, bravo ad anticipare il gruppo assieme allo statunitense Sean Bennett, poi secondo a 3″ dal vincitore. La volata dei battuti è andata all’australiano Caleb Ewan, che ha regolato il gruppo, giunto a 8″, battendo lo slovacco Peter ...

Ciclismo – Giro di California : Durasek e Ravasi dell’UAE Team Emirates soddisfatti della loro impresa nella seconda tappa : Kristijan Durasek e Edward Ravasi dell’UAE Team Emirates analizzano la prestazione realizzata nella seconda tappa del Giro di California La seconda tappa del Giro di California ha impegnato i corridori per 157 chilometri, dalla spiaggia di Ventura fino ai 1.059m di altitudine di Gibraltar Road, un’ascesa di 12 chilometri all’ 8% di media. Buona la prova della UAE Team Emirates che ha piazzato Durasek e Ravasi nei primi dieci alle spalle ...