«Giovani | andate fino ai confini della terra»

famigliacristiana

: RT @catiuz92: Che belli vederli così, giovani, liberi, spensierati.. E poi per chi avesse dubbi su #Filippo e #Lucia, guardateli e andate o… - confuangi : RT @catiuz92: Che belli vederli così, giovani, liberi, spensierati.. E poi per chi avesse dubbi su #Filippo e #Lucia, guardateli e andate o… - catiuz92 : Che belli vederli così, giovani, liberi, spensierati.. E poi per chi avesse dubbi su #Filippo e #Lucia, guardateli… - Vita8Gaia : RT @pagliaccetta3: Tornano alla carica; il maggiorenne del gruppo, con tanto di carta d'identità. Mi parte la brocca. - Allora, la vedi q… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: 'Io sono una missione in questa, e per questo mi trovo in questo mondo''. Ma non basta esistere, bisogna annunciare Cristo. 'Cari'...