Giornata Oasi Wwf | domani porte aperte a Fregene e Maccarese 

: A #nonstopnews per lo spazio @WWFitalia si parla della giornata delle oasi in programma domenica 20 maggio 2018. In… - rtl1025 : A #nonstopnews per lo spazio @WWFitalia si parla della giornata delle oasi in programma domenica 20 maggio 2018. In… - mauneobux : #News #Ambiente Giornata delle Oasi Wwf, domenica si celebra la biodiversità - WWFOasi : RT @FerroniFranco: Domenica 20 maggio torna Giornata Oasi @WWFitalia un’occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro Pa… -

(Di sabato 19 maggio 2018) L’di Macchiagrande ae, per la prima volta, anche l’Vasche di Maccarese ospiterannoladelle, in cui visite e attività gratuite saranno svolte nelle 100 aree protette dal Wwf in Italia. Le aree protette accoglieranno tutti coloro che vorranno esplorare questi “meravigliosi esempi di conservazione della biodiversità”, sottolinea il Wwf. In programma visite guidate dalle 9.30 alle 18.30 e laboratori per i più piccoli su animali e piante della macchia mediterranea. Saranno presenti anche espositori di prodotti agricoli biologici. L’apertura gratuita delleWwf disarà anche un modo per ringraziare tutti coloro che hanno voluto aiutare l’associazione con una donazione alla campagna “Sos Animali in trappola“. I fondi raccolti saranno utilizzati dal Wwf per la campagna contro il bracconaggio e i ...