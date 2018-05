Ginecologi | “Potenziare la prevenzione contro le infezioni da Hpv”

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) “Da una serie di studi e ricerche da parte di centri di sorveglianza in Italia e’ emerso che sono in aumento patologie un tempo dimenticate come chlamidia, sifilide, tricomoniasi,erpetiche e virali come condilomi anogenitali. La recrudescenza di malattie sessualmente trasmissibili e’ maggiore nel mondo maschile rispetto a quello femminile. Serve una politica digeneralizzata sull’uso del condom verso tutti, eterosessuali e omosessuali per ridurre l’incidenza di tali patologie. Al nuovo Parlamento chiediamo di varare una legge per l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole”. Lo ha detto la ginecologa Paola Salzano, responsabile scientifica della seconda edizione del Vulva Forum, durante i lavori del meeting conclusosi oggi a Napoli al quale hanno partecipato, dermatologi, urologi, chirurghi ...