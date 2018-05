GF15 : Favoloso eliminato per un messaggio contro la Lucarelli? : Nella serata tra il 15 e il 16 maggio 2018 è andata in onda la quinta diretta del gioco della casa più spiata d'Italia, nella quale abbiamo visto Luigi Favoloso ricevere la squalifica dal reality-show per una scritta dal contenuto sessista, scritta che in diretta non è stata rivelata da Barbara D'Urso. Luigi e il messaggio sessista: sarebbe rivolto a Selvaggia? Come mai la D'Urso lo ha nascosto in diretta? A distanza di diverse ore dalla messa ...

GF15 - Selvaggia Lucarelli furiosa attacca Favoloso - Moric e la D'Urso Video : Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli si lascia andare a duri commenti sulle dinamiche che vengono a crearsi all'interno della casa del Grande Fratello [Video] e durante il Prime Time. Questa volta la nota blogger torna all'attacco della trasmissione in to al confronto avvenuto tra Luigi Favoloso e Nina Moric durante la diretta. Il dolore segreto di Nina Moric Durante l'ultima puntata Luigi Favoloso viene messo a confronto con la sua ex ...

GF15 - Luigi Favoloso è stato squalificato...finalmente Video : Serata intensa quella vissuta ieri sera nella quinta puntata del Grande Fratello [Video], dove abbiamo assistito a un confronto tra Luigi Favoloso e la ex Nina Moric, nonché alla squalifica del concorrente per l'ennesimo atto sopra le righe. Il confronto tra Luigi e Nina Negli ultimi giorni Luigi aveva più volte espresso la volonta' di avere un confronto con la modella croata, dichiarando in vari confessionali il suo amore per lei ed il fatto di ...

GF15 - Favoloso spiazza tutti con un messaggio (e non si pente) : Luigi Mario Favoloso spiazza tutti con un messaggio su Instagram dopo la sua squalifica dal GF15 e mostra di non essersi affatto pentito. L’ormai ex fidanzato di Nina Moric è stato uno dei personaggi più discussi del reality condotto da Barbara D’Urso. Nelle ultime settimane infatti è stato protagonista di liti violente (in primis quella con Aida Nizar), battute infelici (come quella sull’onorevole Pezzopane) e scenate. Nel ...

GF15 : Cristiano Malgioglio - frecciatina agli sponsor e attacco a Luigi Favoloso Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, il reality presentato da Barbara D'Urso con la partecipazione di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Proprio quest'ultimo ha espresso il suo pensiero sulla fuga degli sponsor del programma di Canale 5, con un post sul suo profilo Instagram. Grande Fratello: Cristiano Malgioglio commenta la vicenda degli sponsor Il Grande Fratello è tornato a far parlare di sé a poche ore ...

GF15 : Patrizia Bonetti - una delusione per Luigi Favoloso : Sembra già arrivata al capolinea la presunta liason fra Patrizia Bonetti e Luigi Mario Favoloso, nata nella casa del GF15. La modella, uscita qualche settimana fa, ha avuto un duro confronto prima con l’ormai ex di Nina Moric, poi con Mariana Falace, rea di aver fatto la “gatta morta” con lui e di averla nominata. Quando la bella napoletana è stata eliminata dal gioco, in studio ha trovato Patrizia Bonetti, pronta ad insultarla ...

GF15 - Favoloso squalificato. Il mistero della maglietta “sessista” – VIDEO : Indietro 16 maggio 2018 2018-05-16T11:29:52+00:00 ROMA – Ha scritto cose irripetibili su una maglietta.E’ questa la motivazione che ha spinto il Grande Fratello a squalificare Luigi Favoloso.A telecamere spente, intorno alle 4 di una notte non specificata, l’ex(?) di Nina Moric avrebbe preso un rossetto e scritto su una maglietta una frase sessista particolarmente deprecabile.Tutto […] L'articolo GF15, Favoloso squalificato. Il mistero ...

GF15 : perché Luigi Mario Favoloso è stato squalificato : Luigi Mario Favoloso è stato squalificato dal Grande Fratello 15 a causa di una frase sessista. Dopo Baye Dame, anche l’imprenditore napoletano è stato eliminato dal reality per via del suo comportamento scorretto nei confronti delle donne. L’ultima puntata del GF15 non è stata affatto semplice per Luigi Mario Favoloso, che dopo il durissimo incontro con Nina Moric – che ha confessato in diretta di aver perso il figlio che ...

Al GF15 Luigi Favoloso confessa l'amore per di Nina Moric Video : Questa edizione del Grande Fratello non smette di stupirci. Nelle ultime ore, il tanto criticato Luigi Favoloso, in un confessionale, ha dichiarato di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata Nina Moric [Video], tanto che intende fare di tutto per poterla riconquistare. Il confessionale e la dichiarazione a Nina Moric Dopo il confronto con Patrizia Bonetti, avvenuto nella scorsa puntata del reality condotto da Barbara D'Urso, Luigi ...

GF15 : la squalifica di Luigi Favoloso : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo al Grande Fratello. Nell'ultima diretta serale, infatti, gli autori dello show hanno sorpreso tutti i fans squalificando uno dei concorrenti più controversi di questa edizione, Luigi Favoloso. Ma vediamo più da vicino di cosa stiamo parlando. Sorpresa al Gf Erano ormai settimane che i telespettatori del Grande Fratello chiedevano a gran voce ...