GF | Barbara D' Urso risponde alle critiche | ' Il pubblico ama il trash'

Alfonso Signorini contro Barbara d'Urso/ La replica : "I reality hanno bisogno di scintille" (Grande Fratello) : Alfonso Signorini attacca Barbara d'Urso a Chiambretti Matrix, chiamando in causa quello che definisce il finto moralismo del Grande Fratello.

Grande Fratello 15 - Barbara D'Urso difende il trash : 'Lo abbiamo voluto così - estremo' : Tutti i reality, poi, da sempre sono tanto amati dal pubblico quanto denigrati dalla critica, sia in Italia sia nel mondo. Noi abbiamo cercato storie estreme assieme al capoprogetto del programma ...

La Dottoressa Giò - la conferma di Barbara D'Urso : "Lo rifaremo" (con Patrick Dempsey?) : La voce si rincorreva da qualche mese. Lei, dal canto suo, l'ha sempre cavalcata dicendo, all'interno delle sue trasmissioni, che prima o poi si sarebbe fatto. Ora, intervista da Tv Talk, Barbara D'Urso lo ha confermato: La Dottoressa Giò avrà una nuova stagione.L'annuncio è arrivato, come detto, all'interno di una lunga intervista rilasciata dalla conduttrice a Massimo Bernardini, durante la quale la D'Urso si è soffermata anche sulla ...

Barbara d’Urso risponde a Signorini e chiarisce la fuga degli sponsor : Alfonso Signorini critica Barbara d’Urso: la replica della conduttrice La puntata odierna di Tv Talk è stata dedicata soprattutto a Barbara d’Urso, la quale ha fatto molto discutere sui social in queste ultime settimane per via di tutto ciò che è successo al suo Grande Fratello. Difatti, come molti sapranno, già due concorrenti sono stati espulsi perchè hanno avuto degli atteggiamenti decisamente deprecabili all’interno della ...

Grande Fratello 2018 - Barbara D'Urso risponde alle critiche : "Il pubblico ama il trash" : La conduttrice del reality di Canale 5 risponde a chi la critica per questa edizione, ritenuta la più trash di sempre.

Milly Carlucci/ L'attacco a Barbara d'Urso : "I numeri si fanno senza scene turche" (Ballando con le stelle) : Milly Carlucci e la sua soddisfazione per gli ottimi ascolti, in linea con la linea editoriale della Rai. E alla rivisa Spy non manca L'attacco a Barbara d'Urso.

Baye Dame in ospedale dopo un'aggressione/ Foto - Barbara D'Urso racconta tutto a Domenica Live? : Baye Dame Dia in ospedale dopo un'aggressione subita: ancora ignote le cause del gesto di violenza. Barbara D'Urso condanna tutto: la verità sull'accaduto a Domenica Live?

SELVAGGIA LUCARELLI/ Frecciata a Barbara D'Urso : "Non ho avuto mezza scusa" (Ballando con le Stelle 2018) : SELVAGGIA LUCARELLI si prepara a tornare su Rai Uno per la finalissima di Ballando con le Stelle 2018, ma in attesa della puntata conclusiva ha lanciato una frecciatina a Barbara D'Urso...

Barbara D'Urso e le critiche al GF : "Programmi di successo definiti trash. Abbiamo cercato storie estreme" : ROMA ? ?Vengono definiti trash molti dei programmi di maggior successo della tv italiana, anche il web impazzisce per il trash inteso come tv popolare e leggera?. Barbara...

