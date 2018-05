Genoa | Rossi | ' Mai pensato di smettere Ho troppi sogni da realizzare'

Genoa - a tutto Preziosi : il primo affare chiuso - i dubbi su Rossi - il prezzo di Perin ed il suo sostituto : Genoa alle prese con il calciomercato, tanta carne al fuoco per quanto concerne il club del presidente Preziosi, alle prese con diverse trattative Il Genoa si appresta a chiudere una stagione ricca di alti e bassi, tuffandosi sul calciomercato per cercare di rafforzare la rosa e non ritrovarsi nelle zone calde nella pRossima annata. Il presidente del Grifone Preziosi, ha affrontato l’argomento mercato nelle ultime ore, relativamente al ...

Giuseppe Rossi parla del suo futuro : “se resterò al Genoa? Ecco cosa dico” : Giuseppe Rossi sta per concludere una stagione travagliata in forza al Genoa, il finale però fa ben sperare in chiave futura Giuseppe Rossi è tornato a segnare dopo un lungo digiuno dovuto ai tanti infortunio che ne hanno condizionato la carriera, adesso però, l’attaccante punta al definitivo rilancio. Il suo contratto col Genoa scadrà a breve e proprio in queste ore si sta discutendo col club il possibile rinnovo dell’accordo anche ...

Genoa - Rossi : "Lunghi - quei 5 mesi. I rossoblù l'anno prossimo pronti per l'Europa" : 'E' la luce in fondo al tunnel dopo 13 mesi di duro lavoro, è una liberazione'. Gli occhi di Giuseppe Rossi sono quelli di uno che avrebbe spaccato il mondo se avesse avuto un fisico all'altezza del talento, e che adesso, a 31 anni, è pronto a riprovarci. L'ennesima rinascita, con un gol, quello alla Fiorentina lo scorso weekend, che in Serie A ...

Serie A - Benevento-Genoa 1-0 : Rossi sbaglia - Diabaté no : BENEVENTO - Il Benevento saluta il suo pubblico con una vittoria vincendo contro il Genoa 1-0 al Vigorito. Per la squadra di De Zerbi tre uomini partita: Puggioni, autore di grandi parate nella ...

Diretta / Benevento Genoa (risultato live 0-0) streaming video e tv : Giuseppe Rossi vicino al gol! : Diretta Benevento Genoa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano al Vigorito in un clima di totale tranquillità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:40:00 GMT)

Genoa - Pepito Rossi : un gol per il rinnovo : Secondo quanto racconta questa mattina la Gazzetta dello Sport la dirigenza del Grifone e anche lo stesso Davide Ballardini si sarebbero convinti a far valere l'opzione presente sull'attuale ...

Calciomercato Genoa - non solo Criscito : ecco il secondo acquisto per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – Si sta per concludere una stagione altalenante per il Genoa, nel complesso la stagione può essere considerata positiva, la salvezza infatti è arrivata con anticipo. La dirigenza nel frattempo sta preparando la prossima stagione, sono stati infatti chiusi i primi due colpi. Il primo porta il nome di Domenico Criscito, si tratta di un importante innesto per la fascia. Ma non è tutto, ecco anche Lorenzo Callegari, classe ...

Genoa - Giuseppe Rossi torna al gol : la dedica è commovente : Il ritorno di Giuseppe Rossi, l’attaccante ha messo a segno la rete della rinascita contro la Fiorentina, il calciatore adesso si prepara ad essere protagonista anche nella pRossima stagione. La dedica è per Ferguson, in gravi condizioni da ieri per emorragia cerebrale: “E’ stato un mix di emozioni, tornare a segnare e farlo contro la mia ex squadra, dopo aver giocato per 65′, cosa che non mi capitava da molto tempo. Sono ...

Genoa-Fiorentina 2-3 : rimonta viola con Eysseric e Dabo. Torna al gol Pepito Rossi : GENOVA - Vince la Fiorentina e continua a sperare nell'Europa League nella giornata in cui ritrova il gol il grande ex Pepito Rossi, che l'ultima rete in serie A l'aveva segnata in maglia viola al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - le ultime su Giuseppe Rossi : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, stagione che può essere considerata comunque positiva per il club rossoblu. Adesso si pensa alla pRossima stagione ed al mercato, mossa a sorpresa con la conferma in panchina del tecnico Ballardini. Una situazione da chiarire sarà quella legata a Giuseppe Rossi, il calciatore vorrebbe rimanere un’altra stagione ed il club ha l’opzione di rinnovo ...

Calciomercato Genoa - Preziosi annuncia il primo grande colpo per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – stagione comunque positiva per il Genoa che ha raggiunto la salvezza con anticipo, adesso è il momento di programmare la prossima stagione e la dirigenza sta lavorando per rinforzare la rosa, già piazzato il primo colpo. La conferma arriva direttamente dal presidente Preziosi ai microfoni di ‘Telenord’: “Ha preso la squadra in una situazione disastrata ed il cambiamento si è visto subito. L’ho ...

Genoa - ufficiale : Ballardini confermato per la prossima stagione : GENOVA - Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Gli ultimi risultati infatti, uniti al lavoro del d. g. Perinetti, hanno convinto anche il presidente Preziosi. Il tecnico ...

Panchina Genoa - l’annuncio ufficiale del club per la prossima stagione : Panchina Genoa – “Il Genoa Cfc comunica di aver rinnovato il rapporto di lavoro con l’allenatore Davide Ballardini e i componenti del suo staff tecnico, Carlo Regno e Stefano #Melandri, al 30 giugno 2019”. Importante annuncio negli ultimi minuti e indiscrezioni di questa mattina confermate. Si tratta comunque di una mossa a sorpresa, sembrava infatti inevitabile il divorzio tra Ballardini ed il Genoa, poi ...