Gb | bouquet di Philippa Craddock | tra i fiori i preferiti di Lady D

(Di sabato 19 maggio 2018) Milano, 19 mag. (AdnKronos) – E’ stato realizzato dallastaildi nozze die comprende anche alcuniche il principe Harry ha raccolto nella giornata di ieri dal giardino privato di Kensington Palace. Ci sono anche i ‘Non ti scordar di me’, i piccoliazzurridiDiana. La coppia, fa sapere la Casa Reale, “li ha scelti appositamente per essere inclusi neldella signora Markle per onorare il ricordo della Principessa in questo giorno speciale”.Nelanche piselli dolci profumati, mughetto, gelsomino e rametti di mirto, tutti legati nastro di seta grezza. I rametti di mirto, si legge nello statment ufficiale, provengono da steli piantati a Osborne House nell’Isola di Wight, dalla Regina Vittoria nel 1845 e da una pianta cresciuta dal mirto usato nel...