Gaza - Netanyahu : Consiglio diritti umani Onu a favore del terrorismo : Il premier Benjamin Netanyahu ha accusato il Consiglio dei diritti umani dell'Onu di sostenere il terrorismo con la sua approvazione di un inchiesta su Israele per i fatti di Gaza. "Nulla di nuovo ...

Gaza - fermiamo Trump e Netanyahu. Siamo di fronte a un terrorismo di Stato : Le infami e irresponsabili dichiarazioni di Donald Trump – che qualche mese fa ha avallato il trasferimento della capitale israeliana a Gerusalemme – hanno dato il là a un nuovo massacro di spaventose dimensioni. Almeno 60 sono i palestinesi uccisi. L’ordine categorico delle autorità politiche e militari israeliane è quello di sparare per uccidere chiunque si avvicini alla linea di separazione fra Gaza e il territorio ...

Gaza - Erdogan contro Netanyahu : "Sei un terrorista e un occupante" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato il premier israeliano Benjamin Netanyahu di essere "un terrorista" e "un occupante", in riferimento ai violenti scontri nel territorio di Gaza. Poco prima Netanyahu aveva affermato di non "accettare lezioni morali da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili". Sabato Erdogan aveva altresì definito "disumano" l'attacco israeliano contro i palestinesi.

Israele - Netanyahu elogia soldati dopo i sanguinosi scontri di Gaza : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con i soldati per aver "sorvegliato le frontiere del Paese" durante le sanguinose proteste di venerdì alla frontiera con la Striscia di Gaza in cui sono morti 16 palestinesi. "Bravi ai nostri soldati", ha scritto in un comunicato. "Israele agisce con vigore e determinazione per proteggere la sua sovranità e la sicurezza dei suoi cittadini", ha aggiunto.