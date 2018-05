Gattuso ' Suso non vuole andare via'

Milan - Gattuso : "Se domani vinciamo faccio 30km a piedi. E Suso non se ne andrà" : "All'andata fu una partita di grandissima sofferenza, abbiamo giocato con il coltello fra i denti. Eravamo stanchi, ma eravamo un Milan diverso". Così Gennaro Gattuso alla vigilia dell'ultimo turno di ...

Gattuso : 'Donnarumma ha sbagliato - ma va capito. Ho parlato con Suso - Berardi e Politano sono interessanti' : SU NESTA: 'Abbiamo una chat dei campioni del mondo, cazzeggiamo per ore. Hanno già cominciato a prenderci in giro. Non so se andrò a vederla, sicuramente la vedrò in televisione. sono contento che ...

Milan - Suso out 2 settimane : Gattuso in emergenza contro la Fiorentina : La qualificazione in Europa League è al sicuro, l'ottavo posto dista quattro punti e c'è una sola partita ancora da giocare. Ma il Milan vuole difendere il sesto posto dall'attacco dell'Atalanta per ...

Juventus-Milan - Gattuso : “è come una finale Mondiale” - novità su Suso e Biglia : Il Milan si prepara per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ecco le dichiarazioni di Gattuso in conferenza stampa: “come una finale di Coppa del Mondo, vogliamo alzarla al cielo. Sento una pressione pazzesca. Manca la scintilla per vedere dei buoni fuochi d’artificio. Per noi è molto importante, non c’è stato bisogno di caricare i ragazzi, sanno bene cosa si giocano contro una squadra dalla grande mentalità che viene ...

Milan - Suso-Calhanoglu dal 1' e 4-3-3. Gattuso : la cura è la qualità : E' una metafora che si sente spesso nel mondo del pallone: ce la possiamo fare, ma bisogna sperare che davanti svenga qualcuno. Si sta parlando di lepri e di inseguitori, di rincorse e di inseguiti. Il Milan sperava succedesse all'Inter o ...

Milan - Abbiati : 'A Gattuso do 8 se no si monta la testa. Suso fuori perché...' : Christian Abbiati, club manager rossonero, ha parlato così a Premium Sport prima di Milan-Benevento: Sull'attacco: 'Manca uno dei nostri attaccanti in doppia cifra. Creiamo tanto, ma finalizziamo poco. Noi comunque abbiamo grande fiducia nei nostri attaccanti, speriamo ...