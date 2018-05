Gattuso | ' Donnarumma ha sbagliato | ma va capito Ho parlato con Suso | Berardi e Politano

Milan - Gattuso : 'Lasciamo tranquillo Donnarumma' : 'Non diamo le colpe sempre a Donnarumma, c'era il campo bagnato, non mi sembra abbia sbagliato, ha subito un colpo di testa da un metro - ha dichiarato il tecnico a Premium Sport -. Deve stare ...

Milan - Gattuso : “Donnarumma non è tranquillo” : “Nel calcio non basta avere talento e essere fenomeni. Serve la mente lucida, è uno sport difficile. Donnarumma sta facendo qualche errore perché non è tranquillo”: così Rino Gattuso sul momento del portiere del Milan, protagonista di due errori nella finale di coppa Italia. “Qualche giorno prima si è parlato di un incontro col Psg – ha notato -. Non so da chi arriva, dal suo entourage o altri, ma Gigio sta pagando tutto ...

Milan - Amelia : "Donnarumma? Eccessi di confidenza - ci penserà Gattuso" : Marco Amelia ha visto i primi passi rossoneri nelle giovanili di Gigio. Fresco di Coverciano, è in attesa di iniziare una carriera in panchina dove sa bene che potrà trovarsi a gestire situazioni ...

Milan - Gattuso : 'Donnarumma può diventare il miglior portiere al mondo' - : Reina? Ho visto bene Donnarumma, se arriverà lo accoglieremo a braccia aperte, Gigio può diventare il portiere più forte al mondo, ma deve interpretare il ruolo in maniera moderna, ha tutte le ...

Milan - Gattuso : 'Donnarumma? È stato perfetto - deve rivedere la gara' : Non li conosco, in questo momento i miei ragazzi sono i migliori al mondo e me li tengo. Pareggio decisivo per Ia corsa Scudetto? Non lo so, io penso a casa mia e già faccio fatica. E' normale che se ...

Milan - Gattuso : 'Partita che fa alzare l'asticella : bene la difesa - Donnarumma e Kalinic. Su Callejon e Reina...' : Io mi tengo stretti i miei giocatori, che per me sono i più forti al mondo'. Sul biglietto dato a Biglia: 'Era entrato Milik e dovevamo cambiare alcune marcature'. Sulla corsa scudetto: 'Non è chiusa,...

Calcio : Gattuso - Donnarumma lavori per diventare n.1 al mondo : Deve dare continuità, ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo. Deve continuare a lavorare con serietà, che non gli manca, e non abbattersi. Quello del portiere è un ruolo ...

